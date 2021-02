Der Hauptpreis für den Gesamtsieger sind 3.000 Euro.

Foto: Red Bull

Nach zwei Offline-Events und einem Jahr Pause bringt Veranstalter Red Bull sein E-Sport-Event Planet Oneline am Samstag als Planet Online zurück. Mit dem Konzept sollen auch Gelegenheitsspieler angesprochen werden.



Round-up-Turnierformat

Innerhalb von zwölf Stunden können maximal 250 Teilnehmer in sieben Spielen mit- und gegeneinander antreten. Mit Siegen sammelt man Punkte für seinen Battle Pass. Am Ende wird abgerechnet, und auf die erfolgreichsten Spieler warten Sach- und Geldpreise. Angetreten wird in einigen der bekanntesten E-Sport-Titel. League of Legends (LoL), Teamfight Tactics (TfT), CS:GO, Valorant, Rocket League, Fifa 21 und PUBG werden zur Auswahl stehen.

Die Chance für Gelegenheitsspieler ist, dass man in mehreren Spielen antreten muss, um Punkte zu sammeln. Das sieht auch der Youtuber Rafael "Venicraft" Eisler so. "Das Crossover zwischen kompetitivem und Casual-Caming sorgt für Spannung und wohl auch lustige Momente. Man kann in vertrauten Spielen antreten oder was ganz Neues ausprobieren."



Teilgenommen wird ausnahmsweise nicht vor Ort, sondern von zu Hause aus. Foto: Red Bull

Keinen PC tragen müssen



Vorteil des Online-Ansatzes ist die Tatsache, dass man seine Ausrüstung nicht zum Event schleppen muss. Ansonsten fehlt der Kontakt zu anderen Spielern, Vereinen und Veranstaltern natürlich schon. Ein Rumpf an Menschen wird dennoch die Veranstaltung vor Ort in der Panzerhalle Salzburg begleiten. Caster, Moderatoren und ein paar prominente Gesichter aus der Szene werden das Rahmenprogramm gestalten beziehungsweise durch den Tag führen. Rafael wird etwa Cocktails mixen. "Neben den Games, Goodies und dem Rahmenprogramm der Hosts wird mein persönliches Highlight, wenn ich meine Mixing-Künste für die Organics-Mocktails beweisen darf."

Die Anmeldung ist noch offen, der Event wird kommenden Samstag stattfinden. Wer nur zuschauen will, kann das über Twitch.tv machen. (aam, 11.2.2021)