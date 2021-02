Mit einem Puch-Mopedroller in Graz unterwegs: Josef Hader als Brenner in der Wolf-Haas-Verfilmung "Das ewige Leben", ORF 1, 20.15 Uhr.

Foto: ORF / Dor Film / Patrick Wally

19.40 REPORTAGE

Re: Die neuen Jägerinnen – Abschied vom Lodenfilz In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Jagdscheinabsolventen verdoppelt. Es sind zunehmend junge Frauen, die auf diese Weise einen Zugang zur Natur suchen. Bis 20.15, Arte

20.15 HADER & HAAS

Das ewige Leben (A 2015, Wolfgang Murnberger) Als Brenner (Josef Hader) nach Graz in das Haus seiner Mutter zurückkehrt, meint man, er sei ganz unten angekommen. Als er dann noch von einem Kopfschuss verletzt wird, macht sich der ehemalige Kriminalist auf die Suche nach seinem Mörder, obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Stimmige Verfilmung des Romans von Wolf Haas samt einer Verfolgungsjagd auf einem Puch-Mopedroller. Bis 22.10, ORF 1

22.25 HISTORIENDRAMA

Black 47 (IL/LUX 2018, Lance Daly) 1847 leiden die Iren unter einer großen Hungersnot und der Ausbeutung durch Gutsherren. Als der aus der britischen Armee desertierte Feeney (James Frecheville) in seine irische Heimat zurückkommt, erfährt er, dass seine Mutter verhungerte und sein Bruder gehängt wurde. Lance Dalys Rachedrama wirft Schlaglichter auf ein dunkles Kapitel britischer Geschichte. Bis 0.05, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Der Orient-Express – Mit Volldampf Richtung Osten Noch immer weckt der Orient-Express Sehnsüchte. Ende des 19. Jahrhunderts führte er über acht Grenzen, war mit Schlaf- und Speisewagen ausgestattet und verband Paris über Wien mit Konstantinopel. Bis 23.55, ORF 2

23.35 MAGAZIN

Tracks: Liebe und Sex in Pandemie-Zeiten Das Arte-Magazin holt sich Rat in Liebesdingen unter anderem bei Michael Stipe und Blondie, beleuchtet Sexwork in Pandemie-Zeiten, porträtiert den kanadischen Tänzer Donté Colley, besucht die Untergrund-Stripperszene von Los Angeles und präsentiert eine Bedroom-Session des New Yorker Musikers Marshall Vincent. Bis 0.05, Arte

0.05 KONZERTSPEKTAKEL

Roger Waters – The Wall, Live in Berlin Anlässlich des Falls der Berliner Mauer setzte Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters das Doppelalbum The Wall am 21. Juli 1990 auf unbebautem Gelände zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor in Szene. Mit dabei waren auch des Bombasts eher unverdächtige Musiker wie Van Morrison oder Levon Helm von The Band. Bis 2.00, Arte

0.15 THRILLER

Reykjavík–Rotterdam: Tödliche Lieferung (ISL/D/NL 2008, Óskar Jónasson) Der Familienvater und ehemalige Alkoholschmuggler Kristófer (Baltasar Kormákur) schlägt sich als Wachmann in Reykjavík durch. Aus Geldnot nimmt er nochmals einen Schmuggelauftrag an und schifft sich auf der Route Reykjavík–Rotterdam ein. Schnörkelloser Thriller, den Hauptdarsteller Kormákur vier Jahre später als Regisseur mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle nochmals verfilmte. Bis 1.35, BR