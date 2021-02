Geht doch. Foto: REUTERS/MCKAY

Southampton ist am Donnerstagabend ins Viertelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich auswärts im Premier-League-Club-Duell mit den Wolverhampton Wanderers mit 2:0 durch. Die entscheidenden Tore gingen auf das Konto von Danny Ings (49.) und Stuart Armstrong (90.). Im FA-Cup feierte man in der jüngsten Zeit damit den dritten Sieg in Folge, während man in der Liga fünf Niederlagen in Folge verdauen musste. (APA, 11.2.2021)