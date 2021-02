Österreich ist gut durch die Krise gekommen – dieses noch im Sommer verbreitete Mantra der türkis-grünen Regierung hat zuerst große Kratzer bekommen und ist inzwischen unhaltbar geworden.

Die heimische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nicht nur stark eingebrochen, sondern gegen Jahresende sogar stärker als in den meisten anderen EU-Ländern. Für 2021 sagt die EU-Kommission für Österreich ein extrem kleines Plus voraus, nur in den Niederlanden wird das Wachstum noch geringer ausfallen. Hinzu kommt das Drama am Arbeitsmarkt: 530.000 Menschen sind aktuell arbeitslos, um fast 30 Prozent mehr als vor einem Jahr, hinzu kommen mehr als 400.000 Menschen in Kurzarbeit.

Wie kommen wir da raus? Diese Frage steht im Fokus von "STANDARD mitreden" diese Woche. Mit dabei sind der neue Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), die Chefin des arbeitgebernahen Forschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, und Barbara Blaha, Chefin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts. Ebenfalls dabei ist Gabriel Felbermayr, der aktuell das Kieler Institut für Weltwirtschaft leitet. Ebenfalls dabei ist Margaret Childs, Start-up-Expertin vom Dachverband Austrian Startups.



Diskutieren Sie mit!

Welche Ideen haben Sie für den wirtschaftlichen Neustart, welche Fragen haben Sie an die prominenten Gäste? Was müsste sich in Österreich ändern – waren die Wirtschaftshilfen der Regierung in ihrer bisherigen Form richtig? Posten Sie hier, wie Sie dazu denken, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 12.2.2021)