Bitcoins verbrauchen massiv Strom. Foto: gpi

Bitcoins sind Stromfresser. Der Grund liegt in der Architektur der Kryptowährung: Das Netzwerk wird dezentral betrieben, Nutzer schließen Transaktionen ab, die wiederum nicht von einer zentralen Instanz, sondern von verteilten Rechnern kryptografisch verifiziert werden müssen. Dieser Prozess wird auch als "Mining" bezeichnet, im Gegenzug für die dafür aufgewandte Rechenleistung werden die "Miner" mit neuen Bitcoins entlohnt. Um die Validierung zu gewährleisten, braucht es viel Rechenkraft, und dafür wiederum aufgrund der steigenden Komplexität immer mehr und bessere Hardware.

Massiver Verbrauch

Das führt dazu, dass der Stromverbrauch durch Mining immer mehr steigt. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel hat das in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt. Forscher des Zentrums für alternative Finanzsysteme der Universität Cambridge versuchen den konkreten Verbrauch durch Bitcoins zu beziffern – und mit jenem anderer Länder zu vergleichen. Ihre Ergebnisse listen sie in einem Online-Tool auf, das beeindruckende Vergleiche ermöglicht: So fressen Bitcoins mittlerweile (Stand: Freitagvormittag) jährlich 123,99 Terrawattstunden (TWh) Strom für Transaktionen.

Im Vergleich dazu verbraucht der Staat Österreich im Jahr 66,8 Terrawattstunden. Somit kommt die Kryptowährung mittlerweile fast auf den doppelten Wert. Zum Vergleich: Im Sommer 2019 hatte der Bitcoin Österreich gerade überholt. Mittlerweile nähert er sich Ländern wie Norwegen (rund 124 TWh) und Argentinien (125 TWh) und hat die Vereinigten Arabischen Emirate (119 TWh) überholt. Der steigende Verbrauch dürfte sich auch nicht ändern, da die Problematik in der Funktionsweise von Bitcoins liegt.

"Lotterie"

Aus Umweltschutzperspektive kritisiert etwa der Autor David Gerard gegenüber der BBC, dass Bitcoins ineffizient seien. "Es ist schlecht, dass all dieser Strom in einer buchstäblichen Lotterie verschwendet wird", sagt er. Die Kryptowährung befindet sich erneut auf einem Siegeszug, vor allem seit Herbst des vergangenen Jahres steigt der Wert stetig. Zuletzt verschaffte ihr ein Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk, in dem er ankündigte, künftig die Kryptowährung als Zahlungsmittel anzunehmen, ein erhebliches Plus. (muz, 12.2.2021)