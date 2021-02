Pro: Das Beste aus allen Welten

Die Zukunft des Arbeitens könnte man hybrid nennen, wenn man denn Marketingsprech mag. Man könnte auch sagen, dass es "the best of both worlds" sein wird, wenn man denn auf Anglizismen steht.

Die Vorzüge des Homeoffice liegen auf der Hand: Hier kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit konzentriert arbeiten, notfalls (und nicht nur dann) auch im Pyjama. Die Pausen können hier auch aktiv gestaltet werden – etwa indem man in der Mittagspause laufen geht, das kann ich nur empfehlen! Daheim ist außerdem der Kaffee besser.

Im Homeoffice stört weder der Geräuschteppich des Großraumbüros noch der Geruch der Leberkäsesemmel des Kollegen. Gleichzeitig können wir per Chatfunktion oder Anruf jederzeit miteinander in Kontakt treten. Netter Nebeneffekt: Das eine oder andere sehr, sehr laute Musikvideo, das über diesen Kanal von einem Mitglied der Immo-Redaktion (Name der Immo-Redaktion bekannt) mitunter als Empfehlung ausgeschickt wird, kann so auch besser, nun ja, rezipiert werden.

Aber auch das Büro hat Vorzüge. Auf Dauer wird es daheim nämlich fad. Dann gehen einem die Ideen aus. Darum kehren wir beim hybriden Arbeiten auch wieder tageweise ins Büro zurück. Dann nämlich, wenn wir mit anderen an Projekten arbeiten wollen – oder einfach, wenn wir den Tratsch oder, wer weiß, sogar den Kaffee vermissen.

Nicht zuletzt bedeutet hybrides Arbeiten auch, dass manches Gespräch auch in Zukunft telefonisch oder virtuell funktionieren wird. So bleibt mehr Zeit für wirklich wichtige Themen, die uns wieder hinaus aus Homeoffice und Büro ins echte Leben führen werden. Ich freue mich schon darauf. (Franziska Zoidl)