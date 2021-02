Haben Sie auf Netflix die Serie "Haus des Geldes" ("Casa de Papel") gesehen? Unglaublich spannendes Geiseldrama. Immer wieder schlägt die Handlung einen Haken, wie ein Hase auf der Flucht. Wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt sicher ist zu wissen, wie es weitergeht, passiert genau das Gegenteil. So unberechenbar ist die österreichische Innenpolitik nicht. Die Handlung bewegt sich an sich linear im freien Fall. Ein Geiseldrama ist sie dennoch.

Spielen wir das einmal mit beliebig gewählten Farben durch. Sagen wir, Türkis und Grün gehören zusammen und sind die Geiselnehmer. Blau wäre gern ein Geiselnehmer, darf und muss aber bei dieser Geiselnahme nicht mitmachen, weil Türkis schon blau genug ist.

Schon falsch!

Grün ist nämlich Geiselnehmer und Geisel von Türkis in einem. Angeblich wegen der Staatsräson und eines gefährlichen Virus, das im Hintergrund oder Vordergrund die Fäden zieht. Dieses Virus ist wie Fantomas, nur umgekehrt. Es mutiert zwar ständig, ist den Jägern immer einen Schritt voraus, hat aber keine Maske auf. Die Masken haben die Jäger auf.

Egal. Zurück zu Türkis und Grün.

Türkis spielt mit Grün ein böses Spiel, denn es stellt Grün immer dorthin, wo es gerade für Türkis von Vorteil ist. Grün hat deshalb die Orientierung völlig verloren und weiß selbst nicht mehr, welche Farbe es ursprünglich war.

Geisel, Geiselnehmer und Komplizen

Rot und Pink sind die Gegner von Türkis und Grün. Sie sind die Geisel, müssen aber manchmal mit den Geiselnehmern kooperieren, um das Ganze überhaupt zu überleben. Sie sind nicht die Polizei, die ist nämlich eher blau, aber sie versuchen Türkis und Grün bei nächster Gelegenheit zu besiegen. Also, eigentlich sind sie mehr die Gegner von Türkis, weil sie Grün eines Tages vielleicht noch brauchen werden. Bei Rot kann man sich aber nicht so sicher sein. Rot könnte sich bei der nächsten Geiselnahme auch mit Türkis zusammentun. Türkis weiß das, und weil es – wenn am Ende die Geiselnahme misslingt – nicht allein schuld sein will, umgarnt es Rot. Also, der Geiselnehmer macht sich eine wichtige Geisel zum Komplizen. Aber wird Rot wirklich die Seiten wechseln?

Alles schon sehr kompliziert, aber plötzlich geht die Bombe hoch. Der Chef des Hauses des Geldes ist zu weit gegangen. Er begnügt sich nicht mit der Karriere eines Geiselnehmers und steigt ins Glücksspiel ein. Der Geiselnehmer wird also selbst zur Geisel seiner Gier.

Noch ist nichts bewiesen, bleiben Sie also dran. (Harry Bergmann, 12.2.2021)