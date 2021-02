Wie Blümel in die Casinos-Affäre verwickelt ist und was das für die Regierung bedeutet

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) muss zurücktreten – das fordert die Opposition lautstark, seit am Donnerstag bekannt wurde, dass er in der Casinos-Affäre als Beschuldigter geführt wird. Sogar seine Privatwohnung wurde durchsucht – Blümel selbst sagte in einer Pressekonferenz Donnerstagabend zu den Vorwürfen, dass diese falsch und leicht widerlegbar seien. Ob nicht doch über Umwege Spenden von der Novomatic an die ÖVP geflossen sind, ob auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in die Affäre verwickelt ist und wie sehr die Causa Blümel die eh schon angeschlagene Regierungskoalition belastet, erklären Fabian Schmid und Renate Graber vom STANDARD. (red, 12.2.2021)