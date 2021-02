Die Prater-Hauptallee an einem warmen Februartag 2021

(Die Prater-Hauptallee an einem warmen Februartag 2021. Zahlreiche Joggerinnen und Jogger. Auf einer Bank zwei junge Männer, beide leger, doch teuer gekleidet, der erste auf die Allee blickend, der zweite auf das Display seines Handys starrend.)

DER ERSTE: Seltsam, wie jetzt alles lauft.

DER ZWEITE: Eh. Erstaunlich.

DER ERSTE: Und alles lauft komplett falsch.

DER ZWEITE: Wundert’s dich? Allein der Kurz –

DER ERSTE: Ich mein’ nicht die Regierung. Ich mein’ die da. (Weist auf die Allee.)

DER ZWEITE (blickt hin): Warum? Ist doch gut, wenn s’ laufen.

DER ERSTE: Eben nicht. Weil sie komplett falsch laufen. Keine Ahnung von Technik. Wenn sie so weiterlaufen, sind sie in ein paar Jahren Krüppel.

DER ZWEITE: Und wenn s’ nicht laufen, sterben s’ vorher an einem Herzinfarkt.

DER ERSTE: Stimmt schon. Aber für die Gelenke is’ das eine enorme Belastung.

(Pause)

DER ERSTE: Apropos Belastung. Lauft’s bei dir einigermaßen?

DER ZWEITE: Geht so. Bei dir?

DER ERSTE: Lauft leider vieles falsch.

DER ZWEITE: Aber es lauft?

DER ERSTE: Es lauft.

DER ZWEITE: Das ist das Wichtigste.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 12.2.2021)