Die Aktion dauert vom 11. bis 15. Februar an, zahlreiche beliebte Spiele erhalten Preisnachlass

Zahlreiche Spiele sind vergünstigt. Foto: Steam/Screenshot

Jedes Jahr feiert die Videospiel-Plattform Steam das Chinesische Neujahr mit einer großen Rabattaktion. Genannt "Steam Lunar Sale", beginnt sie dieses Jahr am 11. Februar und endet vier Tage später, also am 15. desselben Monats. Mit dabei sind bekannte Titel wie Red Dead Redemption II und Witcher 3. Aber auch das Ende letzten Jahres erschienene und mit zahlreichen Problemen geplagte Cyberpunk 2077 kann man etwas billiger erhalten.

Es muss nicht AAA sein

Attraktive Deals gibt es allerdings auch abseits der bekanntesten AAA-Produktionen. Beispielsweise das neueste Werk der deutschen Spieleschmiede Crytek, Hunt: Showdown. Bei der Veröffentlichung 2018 konnte das Spiel durch die Bank positive Bewertungen einheimsen. Im Steam-Sale erhält man den Titel mit 50 Prozent Nachlass, also für knappe 20 Euro.

Eine vollständige Auflistung aller teilnehmenden Spiele kann man auf der Steam-Webseite finden. Dabei scheint für jeden Geschmack etwas dabei zu sein, von Actionspielen über Gelegenheits- und Strategiespielen bis hin zu Simulationen. Will man wirklich sparen, sollte man jedoch stets die Preise vergleichen, um sichergehen zu können, dass man gegenüber anderen Anbietern auch wirklich Geld spart. (red, 12.2.2021)