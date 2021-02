Sex and the City kommt wieder – allerdings ohne Samantha (2. v. re.) Foto: Craig Blankenhorn/©Warner Bros./courtesy Everett Collection

Für US-Produzenten beginnt ein Serienjahr mit stets demselben Ritual: Wenn die großen TV-Networks ABC, CBS, FOX, NBC und The CW aus einem großen Angebot an Drehbüchern die für sie vielversprechendsten ausgewählt haben, beginnt die Arbeit an Pilotfolgen. Welche davon in Serie gehen, wird Mitte Mai bei den New York Upfronts vor werbetreibendem Publikum präsentiert. So war es früher, so wird es möglicherweise nie wieder sein.

Durch die Corona-Pandemie löst sich dieser eingefahrene Modus womöglich aus ganz praktischen Gründen ab: Viele der versprochenen Pilotepisoden konnten aufgrund von Drehstopps nicht umgesetzt werden. Das führt dazu, dass die Sender in diesem Jahr gleich direkt bei den Produzenten bestellen und auf Pilotfolgen verzichten.

Corona-Effekt

Das ist nicht der einzige Effekt von Corona auf Serien: Laut FX Research lag die Gesamtzahl der gescripteten US-TV- und Streamingserien 2020 bei 493, was einem Rückgang von sieben Prozent gegenüber 2019 entspricht – dem ersten seit 2002, als FX die Statistik begann.

Vorerst läuft die Produktion, für Nachschub ist gesorgt. Dass dieser allerdings immer öfter dem Prinzip der Wiederbelebung folgt, ist unübersehbar. Für das Jahr 2021 kündigt sich ein Rekord von Reboots an:

Sex and the City Ein traniges Serienende und zwei miese Filme sind nicht genug. Carrie Bradshaw macht mit ihren Freundinnen Charlotte und Miranda wieder die Stadt unsicher. Erfolgsaussichten: gar nicht schlecht – weil es Corona-bedingt ein gewisses Defizit an Sextalk, Shoppen und Ausgehen geben könnte.

Wunderbare Jahre Kevin Arnold wickelte von 1988 bis 1993 nicht nur Winnie Cooper um den Finger, sondern verzauberte im Sixties-Style das TV-Publikum. ABC verspricht zeitgemäße Diversity: Die neuen Arnolds sind eine schwarze Familie.

Gossip Girl Das von HBO Max geplante Reboot wird acht Jahre nach den Ereignissen der Originalserie ansetzen und die Erlebnisse einer neuen Generation von New Yorker Privatschul-Teenies erzählen. Kristen Bell ist die Gossip Girl-Erzählerin. Von Fans heiß ersehnt.

Dexter Der charismatische Serienmörder erhält von Showtime eine zweite Chance. Dexter Morgan kehrt als Holzfäller im Exil zurück, wo er vermutlich nicht bleiben wird. Neben Hauptdarsteller Michael C. Hall ist auch Original-Showrunner Clyde Phillips wieder dabei.

Bewitched In der Sitcom las Elizabeth Montgomery als Hexe Samantha zwischen 1964 und 1972 ihrem sterblichen Ehemann alle Wünsche von den Lippen ab. In der Neuauflage spielt sich das in einer Familie mit einer schwarzen, alleinerziehenden Hexenmutter ab.

Conan, der Barbar Netflix hat mit dem Fantasy-Muckipaket große Pläne: Eine Serie ist fix, Filme könnten folgen. Man besitzt die Rechte exklusiv.

Die Jetsons Ab 2019 wird die Serie eine Live-Action-Version der klassischen animierten Sci-Fi-Serie sein, die in der Zukunft spielt. Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft) produziert.

Grease: Rydell High John Travolta und Olivia Newton John vermittelten in den 1970ern Rock'n'Roll-Gefühl und Bubblegum-Romantik. Die CBS Streamingplattform Paramount Plus will mehr davon.

Clueless Die neuen Folgen konzentrieren sich auf den Charakter von Dionne, gespielt von Stacey Dash im Originalfilm, nachdem ihre beste Freundin und rechte Hand Cher (berühmt dargestellt von Alicia Silverstone) auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Kreisch.

Frasier Die Wiederaufnahme der Serie ist schon seit einigen Jahren in Arbeit. Kelsey Grammer sucht eine Network-Station, die das auch ausstrahlen will. Frasier ist ein Klassiker der US-Comedy, die 1993 bis 2004 lief und es auf ganze elf Staffeln brachte.

Nash Bridges Ja, auch er. Nash Bridges, der in der Sonderermittlungseinheit der Polizei von San Francisco kriegt einen neuen Boss und neue Aufgaben. Sowohl Don Johnson als auch Cheech Marin sind an Bord.

(Doris Priesching, 13.2.2021)

