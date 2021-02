Schummeln bei der Onlineprüfung: Einfacher oder schwieriger als vor Ort? Foto: AFP

Die Prüfungswochen des Wintersemesters sind vorbei, die Semesterferien haben begonnen. Im Distanzmodus sollen die virtuellen Prüfungen streng überwacht werden, geht es nach den Unis. Doch wie schwierig ist es in der aktuellen Situation zu schummeln? Und wie kann man derzeit am besten abschreiben? Haben Sie bei der Onlineklausur schon einmal Spickzettel verwendet oder währenddessen die Antworten mit den Studienkollegen in der Whatsapp-Gruppe abgeglichen?

Schummeln kann man natürlich nicht nur bei Prüfungen, sondern auch beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten, die häufig auch in den Semesterferien fertiggestellt werden. Haben Sie in einer Arbeit schon einmal plagiiert oder es in Erwägung gezogen? Welche Erfahrung haben Sie mit der Plagiatsprüfung an Ihrer Uni gemacht?

Im weitesten Sinne ist auch eine von einem Ghostwriter verfasste Arbeit ein Plagiat – immerhin gibt man fremdes Gedankengut als sein eigenes aus. Haben Sie schon einmal für eine Seminar-, Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit Ghostwriting in Anspruch genommen?

Diskutieren Sie mit uns über Ihre Schummelerfahrungen!

Und wenn Sie gerne anonym mit uns darüber sprechen wollen: Für die kommende Ausgabe des UniStandard suchen wir Studierende, die erzählen, wieso sie einen Ghostwriter für ihre Uni-Arbeit beauftragt haben. Schreiben Sie uns eine E-Mail an: unistandard@derStandard.at. (red, 16.2.2021)