PRO: Verantwortlich handeln

von Petra Stuiber

Interessant an Gernot Blümels Auftritt am Freitag war weniger die eidesstattliche Erklärung des Finanzministers, dass er keine Spenden angenommen habe. Viel interessanter war, was er sich nicht erklären konnte: Warum der Novomatic-Chef ihn, den damaligen Wiener nicht amtsführenden Stadtrat, überhaupt angerufen habe? Eine gute Frage – keine Ahnung. Ob das Finanzministerium für die sich damals in Italien in Steuerturbulenzen befindliche Novomatic interveniert habe? Auch eine gute Frage – keine Ahnung. Das war dann eher nicht das, was er tags zuvor beteuert hatte: dass man diese Sache "mit wenigen Worten aufklären" könne.

Übrig bleibt das mittlerweile schon Gewohnte: ein komisches Gefühl, ein Verdacht, der in der Luft hängt, eine "schiefe Optik". Das hat mittlerweile eine recht unappetitliche Systematik. Seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos umwabert die türkise ÖVP ständig irgendetwas komisch. Man erinnere sich an die Schredderaffäre, bei der ein Mitarbeiter des Bundeskanzleramts eine ominöse Rolle spielte; an dubiose Nachrichten auf dem beschlagnahmten Handy von Thomas Schmid, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium und Öbag-Vorstand; oder auch an die Zuwendungen an das Alois-Mock-Institut und das Sponsoring des Waidhofener Kammerorchesters, bei denen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wichtige Funktionen innehalt. Immer ist irgendetwas komisch. Und jetzt also der amtierende Finanzminister, für den, natürlich, die Unschuldsvermutung gilt.

Das ist die strafrechtliche Seite. Die andere ist die politische Verantwortung einer Partei, die seit über drei Jahrzehnten Teil österreichischer Bundesregierungen ist und mit Sebastian Kurz den Bundeskanzler stellt. Politische Verantwortung kommt vor dem Strafrecht – lange davor.

Sie liegt bei der ÖVP, beim Finanzminister selbst und beim Bundeskanzler. Er hätte längst dafür sorgen müssen, dass der Rechnungshof alle Parteifinanzen kontrollieren darf. Und er müsste es unvereinbar finden, dass der Finanzminister, der über das Glücksspiel in Österreich wacht, gleichzeitig von der Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren als Beschuldigter geführt wird. Blümel muss offensiv mithelfen, die Sache aufzuklären. Und er darf nicht den leisesten Verdacht aufkommen lassen, dass er seine politische Funktion mit einem persönlichen Interesse verknüpfen könnte. Kurz müsste das sehen – wenn es Blümel schon selbst nicht tut. (Petra Stuiber, 12.2.2021)