Hier geht es zum heutigen Corona-Liveticker

[Inland] Die Verdachtsmomente gegen Blümel – und wie dieser hofft, im Amt bleiben zu können.

[Kommentar] Pro und Kontra: Muss Blümel zurücktreten?

[Podcast] Korruption in der ÖVP? Alles zur Causa Blümel.

Türkise Turbulenzen: Was ist los in der ÖVP?

Zahlt sich die Koalition mit der ÖVP für die Grünen aus?

Corona-Studie: Im ländlichen Raum deutlich höhere Fallzahlen.

Alles unter Kontrolle: Erstmals bewacht das Militär innerösterreichische Grenzen.

[Italien] "Governo anti-depressivo" in Italien: Mario Draghi lässt viele wieder hoffen.

[Architektur] Moderne Büros in Hollywood: Garten, Yoga – und viel Frischluft.

[Wohnungssuche] Modern ausgestattete Dachgeschosswohnungen mit einem Traumblick über Wien. Modern und in bester Lage.

[Wetter] Im Nordosten und Osten erfolgt ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, dazu sind besonders anfangs sowie am Nachmittag vor allem im Bergland ein paar leichte Schneeschauer zu erwarten. Im übrigen Österreich scheint hingegen verbreitet die Sonne. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand und auf den Bergen lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 16 bis minus 6 Grad, inneralpin sind bis zu minus 23 Grad möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf minus 10 bis 0 Grad.

[Zum Tag] 1996: In den USA erscheint All Eyez on Me von 2Pac, das erste Doppelalbum in der Geschichte des Hip-Hop.