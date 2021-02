11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Margarete Schramböck Die Wirtschaftsministerin (ÖVP) stellt sich Fragen von Hanna Kordik (Die Presse) und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

10.40 MAGAZIN

Vox Pop: Impfstoffe – Für oder gegen eine Impfpflicht Während in Europa die von vielen herbeigesehnten Corona-Impfkampagnen mehr oder weniger schleppend angelaufen sind, ist die Frage der Impfpflicht in den einzelnen Staaten unterschiedlich geregelt: Sie gilt in 15 Ländern, die anderen sprechen nur Empfehlungen aus. Bis 11.15, Arte

20.15 MUSIKERDRAMA

A Star Is Born (USA 2018, Bradley Cooper) Ein Rockstar (Bradley Cooper) nimmt ein junges Talent (Lady Gaga) unter seine Fittiche. Die von Cooper inszenierte Version von A Star Is Born ist die bereits vierte des Stoffes. So bewegt sich zwar alles in vorhersehbaren Bahnen, das Zusammentreffen eines Hollywood- und eines veritablen Popstars macht die Begegnung eines verglühenden und eines aufgehenden Sterns aber sehenswert. Bis 22.25, ORF 1

Ein verglühender Stern teilt seine Bühne mit einem aufgehenden: Bradley Cooper und Lady Gaga in "A Star Is Born", ORF, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Pro7/Warner

20.15 LITERATURVERFILMUNG

William Shakespeares Romeo & Julia(Romeo + Julia, USA/MEX 1996) Baz Luhrmanns Adaption der Shakespeare-Tragödie stand ganz im Zeichen der MTV-Ästhetik der 1990er-Jahre. Ihr großes Plus: das Hauptdarstellerduo Leonardo DiCaprio und Claire Danes und ein wie immer wunderbarer Pete Postlethwaite als Pater Laurence. Bis 22.10, Arte

21.40 DOKUMENTATION

Der Stoff, aus dem die Träume sind (A 2019, Michael Rieper, Lotte Schreiber) In Zeiten, in denen leistbares Wohnen zur Rarität geworden ist, lassen Michael Rieper und Lotte Schreiber in ihrer Dokumentation Menschen zu Wort kommen, die sich ihre Wohnträume mit relativ geringen finanziellen Mitteln erfüllen konnten. Das Filmemacherduo ist auch bei Lukas Maurer im Studio zu Gast. Bis 23.20, Okto

21.50 DISKUSSION

Links. Rechts. Mitte Servus TV startet ein neues Diskussionsformat mit Publizisten unterschiedlicher politischer Richtungen. Gastgeber der ersten Sendung ist Christoph Kotanko. Themen: Strategien in der Corona-Krise, Umgang mit den Virusvarianten in Tirol, Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel. Gäste: Roger Köppel, Herausgeber und Chefredakteur der "Weltwoche" Herbert Lackner, Publizist, Ex-Chefredakteur des "Profil" Gudula Walterskirchen, Herausgeberin der "Niederösterreichischen Nachrichten" Rubina Möhring, Publizistin, Präsidentin von "Reporter ohne Grenzen". Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Justiz, Behörden, Politik – Was ist los in Österreich? Bei Claudia Reiterer diskutieren Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und ehemaliger Innenminister, Andreas Khol, ehemaliger Präsident des Nationalrates, ÖVP, Maria Berger (angefragt), ehemalige Justizministerin, SPÖ, Cornelia Koller, Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Peter Filzmaier, Politologe. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Taxi, Taxi – 24 Stunden unterwegs (A 2020, Krisztina Kerekes) Regisseurin und Kamerafrau Krisztina Kerekes fährt als Taxigast durch Wien und lässt sich dabei in Gespräche mit den Taxifahrerinnen und -fahrern ein. Ein kaleidoskopisches Bild eines Berufs und einer Stadt. Bis 0.05, ORF 2

(Karl Gedlicka, 13.2.2021)