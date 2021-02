Foto: Gerstenberg

Seit fast einem Jahr warst du auf keiner Party? Das kann so nicht weitergehen! Daher laden wir dich zur "größtesten, schönstesten und hutigsten Party" ein, die in diesem köstlichen Bilderbuch stattfindet. Es gibt nur ein Problem: Zur Party darf man nur mit Hut, und der Junge im Buch hat leider keinen. Glücklicherweise trifft er einen Affen, der einen hat, und nimmt kurzerhand beide mit. Geschafft? Weit gefehlt. Als die stolzen Partygäste nämlich beim Eingang erscheinen, verlangt plötzlich der strenge Türsteher immer verrücktere Sachen. Der Affe mit Hut muss ein Monokel tragen, ein Dachs namens Schorsch soll beweisen, dass er Klavier spielen kann, und der Elefant braucht ein rosa Ballettröckchen. So herrlich verrückt geht es in dieser rasanten und bunten Geschichte bis zum überraschenden Schluss weiter. Das witzigste Partybuch aller Zeiten!