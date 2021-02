Weltranglisten-Vierter besiegte Krajinovic mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 – Dominic Thiem spielt sein Achtelfinale am Sonntag in der Tages-Session

Mitfavorit Daniil Medwedew hat ein Drittrunden-Aus bei den Australian Open nur mit viel Mühe abwenden können. Der Weltranglisten-Vierte rang am Samstag in Melbourne den Serben Filip Krajinovic mit 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 nieder und zog damit ins Achtelfinale ein. Zwei Tage nach seinem 25. Geburtstag benötigte der Russe 3:06 Stunden für seinen Erfolg. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Amerikaner Mackenzie McDonald. Ebenfalls in der nächsten Runde ist Stefanos Tsitsipas. Der Grieche setzte sich gegen den Schweden Mikael Ymer souverän in drei Sätzen 6:4, 6:1, 6:1d durch.

Für Medwedew war es der 17. Sieg in Serie. Zum Ende des vergangenen Tennis-Jahres hatte der Russe das Masters-1000-Event in Paris und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er zusammen mit seinem Landsmann Andrej Rublew den ATP Cup und gewann dabei alle seine vier Einzel.

Dominic Thiem spielt sein Achtelfinale bei den Australian Open gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow am Sonntag in der Tages-Session von Melbourne. Der Weltranglisten-Dritte wurde in der Rod Laver Arena als drittes Match angesetzt, allerdings nicht vor 05.00 Uhr früh MEZ (live ServusTV). Unmittelbar davor misst sich Serena Williams (USA) mit der Weißrussin Aryna Sabalenka.

Switolina weiter

Mitfavoritin Jelina Switolina hat unterdessen ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Die 26 Jahre alte Ukrainerin gewann gegen die Kasachin Julia Putinzewa mit 6:4, 6:0. Die an Nummer fünf gesetzte Switolina bekommt es beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison jetzt mit der Amerikanerin Jessica Pegula zu tun.

Ausgeschieden ist dagegen Karolina Pliskova. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin verlor gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova 5:7, 5:7 und gab dabei im zweiten Satz eine 5:0-Führung noch aus der Hand. (APA, 13.2.2021)