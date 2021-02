Am Samstag kam es zu einem Angriff und einer Bombenexplosion in zwei verschiedenen Provinzen

Ein afghanischer Soldat bewacht den Schuaplatz der Bombenexplosion. Foto: Ghulamullah Habibi

Kabul – In Afghanistan sind bei einem Angriff und einer Bombenexplosion fünf Polizisten getötet und zwölf verletzt worden. In der östlichen Provinz Kunar kamen in der Nacht auf Samstag fünf Polizisten ums Leben, als sie von Unbekannten attackiert wurden, wie ein Mitglied des Provinzrats am Samstag mitteilte.

Bombenexplosion an Kontrollpunkt

In der Südprovinz Kandahar wurden nach Angaben des Innenministeriums am Samstag zwölf Polizisten verletzt, als ein den Taliban zugeordneter Selbstmordattentäter nahe an einem Kontrollpunkt eine Autobombe zündete. Der Täter sei noch als Angreifer erkannt und ins Visier genommen worden, bevor er den Posten erreichen konnte.

Anschläge durch Taliban und IS

Trotz laufender Friedensverhandlungen der vom Westen unterstützten Regierung in Kabul mit den militant-islamistischen Taliban ebbt die Gewalt in dem zentralasiatischen Land nicht ab. Neben den Taliban verübt auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) regelmäßig Anschläge. (APA, 13.2.2021)