Von Polizei bedrängter Attentäter sprengte sich in Auto in die Luft, bevor er sein Ziel erreichte. Dabei wurde auch ein Passant getötet

Foto: AP / Farah Abdi Warsameh

Mogadischu – In Somalia haben Sicherheitskräfte nach Polizeiangaben einen Anschlag auf den Präsidentenpalast in Mogadischu vereitelt. Das Auto des mutmaßlichen Attentäters wurde von der Polizei beschossen, ehe es den Palast erreichte. Der Attentäter sprengte sich in die Luft, tötete dabei sich selbst und einen Passanten und verletzte sieben weitere Menschen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

Kontrollposten durchbrochen

Die Polizei habe ein verdächtiges Auto verfolgt und beschossen, nachdem es einen Kontrollposten durchbrochen habe und auf den Präsidentenpalast zugerast sei, sagte der Polizeioffizier Ahmed Bashane der Deutschen Presse-Agentur. Der Fahrer habe seine Sprengladung vor Erreichen des Ziels noch zünden können. Zwölf Fahrzeuge wurden bei der Explosion, die weit durch die Hauptstadt zu hören war, zerstört.

Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich

Die sunnitische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich in ihrem Radiosender Andalus zu dem Anschlag. Die Gruppe, die dem Terrornetz Al-Kaida nahesteht, kämpft in dem ostafrikanischen Land seit Jahren um die Vorherrschaft. (13.2.2021)