Erst Super-G-Silber, nun Abfahrts-Gold für Corinne Suter. Foto: AFP/ ANDREAS SOLARO

Cortina d'Ampezzo – Die Eidgenossinnen dominieren bei der 46. alpinen Ski-WM in den Speeddisziplinen. Corinne Suter hat am Samstag im zweiten Damen-Bewerb in Cortina den zweiten WM-Titel für die Schweiz perfekt gemacht. Die 26-Jährige holte sich nach Silber im Super-G in 1:34,27 Minuten die Goldmedaille und avancierte damit zur Abfahrts-Weltmeisterin. Silber ging bei strahlendem Sonnenschein und frostigen Temperaturen überraschend an die Deutsche Kira Weidle, die als einzige Deutsche am Start stand und sich um zwei Zehntelsekunden geschlagen geben musste. Nach Gold im Super-G musste sich Mitfavoritin Lara Gut-Behrami mit 0,37 Sekunden Rückstand mit Bronze begnügen. Die 29-Jährige verpasste damit das erste Speeddouble nach Elisabeth Görgls Doppelschlag 2011 in Garmisch-Partenkirchen.



Hinter der viertplatzierten Tschechin Ester Ledecka landete mit Ramona Siebenhofer (0,50) die beste Österreicherin ex aequo mit der Schweizerin Michelle Gisin auf Platz fünf. Tamara Tippler belegte wie im Super-G Rang sieben. Mirjam Puchner (1,02) verpasste als Elfte die Top-10. Christine Scheyer kam nicht über Rang 19 hinaus. Die als Mitfavoritin gehandelte US-Amerikanerin Breezy Johnson rutschte im Mittelteil beinahe aus, kam von der Ideallinie ab und belegte den neunten Platz. Sie lag damit knapp vor der besten Italienerin: Elena Curtoni.

Die Schweiz liegt im Medaillenspiegel mit zwei Goldenen, einer Silbernen und einer Bronzemedaille nun komfortabel vor Österreich (Einmal Gold) voran. Deutschland rangiert mit zwei Silbermedaillen auf Rang drei.

13 Hundertstel an Bronze vorbei

Siebenhofer verpasste Bronze um lediglich 13 Hundertstel. "Ich habe mich gut gefühlt, viel Tempo in den Super-G-Teil mitgenommen. Leider bin ich zu eng rein gefahren und habe viel Speed verloren, es ist sehr ärgerlich", sagte die Steirerin im ORF. "Schade, bei einer WM zählen nur die ersten Drei, Ich hätte es heute in der Hand gehabt."

Suter hatte 2019 bei der WM in Aare bereits Abfahrts-Silber und Super-G-Bronze geholt. Im Weltcup hat sie bislang drei Siege verbucht, allesamt 2020. In dieser Saison hat sie die Abfahrt in Val d'Isère gewonnen, war Zweite in der zweiten Abfahrt von Val d'Isère und zweimal Zweite in Crans Montana.



Zu den prominenten Abwesenden zählten neben der Slowakin Petra Vlhova, der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auch die Italienerin Federica Brignone, die sich bereits auf die Kombination am Montag vorbereiteten. Mit Sofia Goggia fehlte auch die Topfavoritin. Die verletzte Italienerin hatte vier von fünf Saisonabfahrten gewonnen. Auf Seiten des ÖSV fehlten freilich auch mit Nicole Schmidhofer und Nina Ortlieb verletzungsbedingt die beiden stärksten Läuferinnen.

Beachtlich klein war das Starterfeld, nur 31 Damen nahmen das Rennen in Angriff. 30 kamen in die Wertung, lediglich Nevena Ignjatovic aus Serbien schied aus. (Thomas Hirner, 13.2.2021)