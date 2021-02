Liebe Leserin, lieber Leser,

Facebook arbeitet an einer eigenen Smartwatch und die Corona-Pandemie scheint für eine Welle an gemeldeten Hasspostings in Österreich zu sorgen. Außerdem: Wie machen Tinder, Bumble und Co mit ihren Dating-Plattformen Geld, warum ist die Pixel-Kunst noch immer so beliebt und wie wollen Twitter-Chef Dorsey und Rapper Jay-Z Bitcoin zur „Internet-Währung“ machen?

Tinder, Bumble und Co: Dating-Apps und das Milliardengeschäft mit der Liebe: Wie auch andere soziale Netzwerke nutzen Dating-Plattformen psychologische Tricks und Mechanismen, um uns möglichst lange an sie zu binden

Pandemie lässt Hassposting-Meldungen in Österreich explodieren: Seit dem Beginn des zweiten Lockdowns bis zum Ende des Jahres wurden 1.694 Hasspostings auf der Ban-Hate-App gemeldet

Pixel-Optik: Warum sie heute noch so beliebt ist wie damals bei "Pac-Man": Der österreichische Pixel-Artist Thomas Feichtmeir über die Bedeutung von Pixel-Optik, die Hürden des Berufs, und warum Crunch die Industrie kaputt macht

Twitter-Chef Dorsey und Jay-Z wollen Bitcoin zur "Internet-Währung" machen: Mit einer ersten Investition von 500 Bitcoin soll der neue Stiftungsfonds Projekte in Indien und Afrika finanzieren

Facebook arbeitet an eigener Smartwatch mit Fokus auf Gesundheit: Das Gerät soll schon 2022 erhältlich sein und ohne Smartphone-Verbindung funktionieren

Youtuber "Roaring Kitty" und Hedgefonds-Chefs müssen zu Gamestop aussagen: Der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses untersucht die jüngsten Aktienturbulenzen in einer Anhörung

Kritik an Übernahme von Chipdesigner ARM durch Nvidia wird lauter: Google, Microsoft und Qualcomm leisten Berichten zufolge Widerstand gegen das 40 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft

Spotify-Mitarbeiter können auch nach der Pandemie im Homeoffice arbeiten: Der Musikstreaming-Marktführer zählte zuletzt 5.600 Beschäftigte, diese sollen in Zukuft "von überall" arbeiten können