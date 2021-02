Foto: AFP/Fassbender

Zakopane – Der frühere Seriensieger Ryoyu Kobayashi hat am Samstag das erste von zwei Skispringen in Zakopane gewonnen und damit seinen ersten Weltcupsieg seit mehr als 13 Monaten gefeiert. Der Japaner siegte 0,3 Punkte vor dem Polen Andrzej Stekala sowie 1,1 Zähler vor dem Norweger Marius Lindvik. Dessen Landsmann Halvor Egner Granerud ist als Halbzeit-Leader auf Rang sieben zurückgefallen. Bester Österreicher wurde Stefan Kraft mit 16,0 Punkten Rückstand als lediglich Zehnter.

Philipp Aschenwald als letztlich 13. und Michael Hayböck als 25. waren die einzigen aus einem in der Entscheidung engagierten ÖSV-Quintett mit einer Rangverbesserung. Jan Hörl belegte Rang 21, Ulrich Wohlgenannt fiel vom zwölften Zwischenrang auf Endposition 29 zurück. Thomas Lackner hatte als 42. die Qualifikation für Durchgang zwei verpasst, Daniel Huber war bei der Materialkontrolle disqualifiziert worden. (APA, 13.2.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer in Zakopane vom Samstag:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 268,9 (136,5/134,5)

2. Andrzej Stekala (POL) 268,6 (137,0/133,5)

3. Marius Lindvik (NOR) 267,8 (133,0/141,5)

4. Anze Lanisek (SLO) 266,9 (133,0/135,0)

5. Bor Pavlovcic (SLO) 266,4 (137,0/130,0)

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 263,5 (134,5/134,0)

7. Halvor Egner Granerud (NOR) 263,0 (139,0/129,0)

8. Piotr Zyla (POL) 257,5 (132,0/134,5)

9. Robert Johansson (NOR) 256,8 (133,0/131,0)

10. Stefan Kraft (AUT) 252,9 (132,5/128,5)

11. Dawid Kubacki (POL) 251,6 (132,0/131,0)

12. Yukiya Sato (JPN) 250,7 (134,0/128,0)

13. Philipp Aschenwald (AUT) 250,0 (132,0/134,5)

14. Pius Paschke (GER) 249,8 (131,5/132,0)

Markus Eisenbichler (GER) 249,8 (132,0/131,0)

16. Keiichi Sato (JPN) 247,5 (128,0/131,5)

17. Domen Prevc (SLO) 246,7 (131,0/133,0)

18. Timi Zajc (SLO) 246,6 (135,0/129,0)

19. Johann Andre Forfang (NOR) 245,6 (127,5/135,0)

20. Kamil Stoch (POL) 244,7 (127,5/132,0)

Weiter: 21. Jan Hörl (AUT) 244,4 (131,5/131,5), 25. Michael Hayböck (AUT) 236,6 (127,0/131,5), 29. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 228,2 (133,5/120,0)

Weiter (nicht für den 2. Durchgang qualifiziert): 42. Thomas Lackner – Daniel Huber (AUT) disqualifiziert