Enttäuschung für Vanessa Herzog bei der WM im Eisschnelllauf. Foto: AFP/Jannink

Heerenveen – Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Samstag in Heerenveen bei ihrem Saison-Abschluss im Eisschnelllauf über 1.000 m WM-Rang elf belegt. Die 25-Jährige verfehlte ihr Top-Ten-Ziel in 1:16,45 um 0,11 Sekunden. Gold ging in 1:14,12 an die US-Amerikanerin Brittany Bowe, Silber in 1:14,67 an die Niederländerin Jutta Leerdam sowie Bronze in 1:14,84 an die Russin Elisaweta Golubewa. Im Massenstart-Finale der Männer wurde der Tiroler Gabriel Odor Zehnter.

"Irgendwie war es ein versöhnlicher Abschluss dieser Saison", sagte Herzog trotz Verpassen ihres Ziels. Sie hatte die schnellste Startzeit im Feld fixiert. "Ich hatte mir zwei schnelle erste Runden vorgenommen. In der Schlussrunde kam der erwartete Abfall von der Zeit her. Trotzdem war es von meinen Tausender-Starts heute der beste." Über 500 m war Herzog am Vortag Fünfte geworden. Herzog hatte vor dem WM-Wochenende diese Saison über 500 m einen dritten Weltcuprang sowie Sprint-EM-Rang sechs erreicht.

Odor war als Zweiter seines Semifinales in die Entscheidung eingezogen, mit seinem Top-Ten-Platz war er zufrieden. "Es war ein geiles Rennen. Beim ersten WM-Rennen in den Top Ten zu landen, freut mich sehr." WM-Gold ging zum dritten Mal in diesem Bewerb an den US-Amerikaner Joey Mantia. Die Österreicherinnen Natalie Kerschbaummayr und Katharina Thien waren in den Massenstart-Semifinalläufen ausgeschieden. Odor ist am Sonntag noch über 1.500 m im WM-Einsatz. (APA, 13.2.2021)

Ergebnis von der Eisschnelllauf-WM in Heerenveen vom Samstag:

1.000 m Frauen: 1. Brittany Bowe (USA) 1:14,12 Min. – 2. Jutta Leerdam (NED9 1:14,67 – 3. Elisaweta Golubewa (RSU) 1:14,84. Weiter: 11. Vanessa Herzog (AUT) 1:16,45

Massenstart Männer: 1. Joey Mantia (USA) – 2. Arjan Stroetinga (NED) – 3. Bart Swings (BEL). Weiter: 10. Gabriel Odor (AUT)