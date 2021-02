Der GAK entschied das Sonntagsspiel der zweiten Liga für sich. Die Grazer setzten sich durch einen Treffer von Marco Gantschning (83.) in der Schlussphase gegen den FAC durch. Damit liegen die Grazer auf Tabellenplatz vier, der FAC ist Neunter. In Graz sah es lange nach einem Remis aus, der FAC hatte in der zweiten Halbzeit sogar mehr Chancen auf die Führung, hätte auch in der Schlussphase noch ausgleichen können aber GAK-Goalie Nicht rettete dem Team von Gernot Plasnegger den Sieg.

Vor der Partie wurde bekannt, dass GAK-Sportdirektor Alfred Gert unter der Woche bei einer Ansprache zusammensackte und einen Herzinfarkt erlitt. Der 65-Jährige soll aber auf dem Weg der Besserung sein. (red, 14.2.2021)