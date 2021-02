In der Action-Komödie "Mr. & Mrs. Smith" spielten Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 die Hauptrollen. Foto: AP

Seattle – Beide sind Auftragsmörder und miteinander verheiratet: In der Action-Komödie "Mr. & Mrs. Smith" spielten Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 die Hauptrollen. Nun legt Amazon Studios den Stoff als Fernsehserie neu auf. US-Schauspieler und Musiker Donald Glover (37, "Atlanta") und seine britische Kollegin Phoebe Waller-Bridge (35, "Fleabag") werden zu Mr. und Mrs. Smith, wie das Medienunternehmen am Freitag mitteilte. Das preisgekrönte Duo ist auch an der Produktion beteiligt.

Bekannt aus "Atlanta" und "Fleabag"

Glover stimmte mit einem kurzen Teaser-Video auf Instagram-Story auf die für 2022 geplante Produktion ein. Grammy-Preisträger Glover ("Redbone"), auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt, ist Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor der Hip-Hop-Serie "Atlanta". Waller-Bridge machte als Autorin und Hauptdarstellerin der Comedy-Serie "Fleabag" über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin Furore.

In dem Filmhit "Mr. & Mrs. Smith" von Regisseur Doug Liman mimten Jolie und Pitt erfolgreiche Profi-Killer, die aber nichts über die beruflichen Aktivitäten des jeweils Anderen Bescheid wissen. Ihr perfektes Doppelleben führte zu gefährlichen Verwicklungen. (APA, 14.2.2021)