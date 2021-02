Ein Meister der Selbstinszenierung: Ken Ogata verkörpert in "Mishima – Ein Leben in vier Kapiteln" den schillernden japanischen Schriftsteller, Arte, 22.20 Uhr. Foto: Foto: The M Film Company / Rapid Eye Movies

19.40 REPORTAGE

Re: Spanien rückt nach rechts – Die Pandemie und die politische Krise Bereits im vergangenen Jahr wurde Spanien stark vom Coronavirus getroffen. Dennoch wirkt das Land auch jetzt weitgehend unvorbereitet. Während die Wut der Bürger auf die Linksregierung groß ist, wächst in den Umfragen die Rechte. Bis 20.15, Arte

20.15 FASCHING

Themenmontag: Kabarett Im Zeichen des Blödelns steht der Rosenmontag auf ORF 3. Auf den Faschingmit Michael Niavarani folgen Viktor Gernot – Im Glashaus (21.05),Thomas Maurer – Tolerator(22.35) und Klaus Eckel – Zuerst die gute Nachricht (23.50).

Bis 1.00, ORF 3

20.15 KRIEGSTHRILLER

Der Adler ist gelandet (The Eagle Has Landed, GB 1976, John Sturges) 1943 erhält eine Abordnung von Adolf Hitler den Auftrag, Winston Churchill zu entführen. Von John Sturges (Die glorreichen Sieben) konzis inszenierter Abenteuerfilm jenseits aller Wahrscheinlichkeit aber mit formidabler Besetzung: Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall und Donald Pleasence. Bis 22.20, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Das ORF-Chronikmagazin über Urlaub in Corona-Zeiten – eine Frage der Moral? / Schmetterlingskinder – Wenn die Haut zu dünn ist. / Virtuelle Realität. Bis 22.00, ORF 2

22.20 FILMBIOGRAFIE

Mishima – Ein Leben in vier Kapiteln (USA/J 1985, Paul Schrader) In die Kapitel Schönheit, Kunst, Kampf, Harmonie von Feder und Schwert gliederte Paul Schrader seinen Film über den schillernden japanischen Schriftsteller Yukio Mishima, der 1970 rituellen Selbstmord beging. Szenen aus Mishimas Leben stehen neben Dramatisierungen aus dessen Werken. Bis 0.20, Arte

22.25 SCIENCE-FICTION

Prometheus – Dunkle Zeichen (USA/GB 2012, Ridley Scott) Mit dem Prequel Prometheus mit Noomi Rapace und Michael Fassbender auf der Suche nach dem Ursprung der Menschheit tauchte Ridley Scott noch einmal in die Alien-Welt ein – bisweilen konfus, aber immer unterhaltsam. Bis 0.45, ATV

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag. Irgendwie, irgendwo, irgendwann Wie kann die Musik- und Veranstaltungsbranche überleben? Welche Prognosen treffen Experten? Welche Exitstrategien gibt es? Wie der Singer-Songwriter Onk Lou im Corona-Jahr 2020 via Social-Media-Kanäle Auftritte in Privathaushalten organisiert hat, ist ab 23.20 in der Doku Vorhang zu – Konzerte in einer geschlossenen Welt zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

1.05 ACTIONTHRILLER

Firefox (USA 1982, Clint Eastwood) Clint Eastwood in den "Silberpfeilen" der Wiener U-Bahn: Für den Actionthriller um einen sagenhaften neuen Kampfjet musste die Bundeshauptstadt als Moskau zur Zeit des Kalten Krieges herhalten. Der Stationshinweis "Südtiroler Platz" lässt grüßen. Bis 3.15, Kabel eins