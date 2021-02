Kein Sieger. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Ried – Die SV Ried hat am Sonntag in der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg unter Trainer Miron Muslic im Finish verspielt. Beim leistungsgerechten 1:1 (1:0) gegen St. Pölten lagen die Innviertler dank eines Treffers von England-Heimkehrer Patrick Schmidt (44.) lange in Führung, der eingewechselte Samuel Tetteh (83.) rettete den Gästen aber das Remis. Damit sind beide Mannschaften im Jahr 2021 weiter sieglos, St. Pölten blieb in der Tabelle aber vor dem Aufsteiger.

Die Rieder ließen die Gäste in den ersten Minuten gewähren, kamen aber schnell ins Spiel. Ab der zehnten Minute erspielten sie sich vier aussichtsreiche Aktionen, konnten diese aber nicht nutzen. Nach der einzigen Chance der St. Pöltner in der ersten Halbzeit durch Daniel Luxbacher (27.) brachte auch die nächste Drangphase der Hausherren kein Erfolgserlebnis.

In der 44. Minute wurden ihre Bemühungen verdientermaßen belohnt. Stefan Nutz erkämpfte sich den Ball, setzte Marcel Ziegl ein, der alleine auf das Tor ziehen konnte, aber selbstlos auf Schmidt ablegte. Der Stürmer, der vom englischen Zweitligisten Barnsley geholt worden war, rollte den Ball in Rücklage über die Linie.

Nach der Pause wurden auch die Niederösterreicher gefährlicher. Kopfbälle von George Davies (58.) und Alexander Schmidt (69.) fielen zu schwach aus, im Finish schlug die Elf von Robert Ibertsberger doch noch zu. Tetteh musste nach Flanke von Taylor Booth den Ball nur noch über die Linie bringen.

Damit ist Ried auch nach fünf Spielen unter Muslic sieglos, St. Pölten wartet schon seit sieben Matches auf einen vollen Erfolg. (APA, 14.2.2021)

Fußball-Bundesliga (17. Runde):

SV Ried – SKN St. Pölten 1:1 (1:0). Ried, Josko-Arena, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus-Pandemie), SR Weinberger.

Tore:

1:0 (44.) P. Schmidt

1:1 (83.) Tetteh

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng – Bajic, Ziegl, Wießmeier (90. Lackner), Lercher – Nutz (80. Canadi) – P. Schmidt (72. Möschl), Grüll (90. Sulley)

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner (63. Steinwender), Luan, Muhamedbegovic (46. Drescher), Schulz – Booth , Pokorny, Luxbacher (81. Metu) – Davies (63. Tetteh), A. Schmidt (81. Tanzmayr), Hugi

Gelbe Karten: Sulley bzw. Schulz, Pokorny, Booth

Stimmen:

Miron Muslic (Trainer Ried): "Ich ärgere mich über den Gegentreffer, er wäre einfach zu verteidigen gewesen. Es war ein grober individueller Patzer, Lercher hat den Ball falsch eingeschätzt und nicht gesehen, dass ein Gegner in seinem Rücken steht. Die 83 Minuten davor waren so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben aggressiv gespielt, mit großer Intensität, haben versucht, über Ballgewinn und Umschalten unser Spiel zu machen. Bis auf den einen Blackout haben wir das geschafft. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig tolles Spiel gemacht und verdient 1:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir der Intensität Tribut gezollt, das ist normal, aber das Tor muss man trotzdem nicht bekommen. Wir schaffen es leider nicht, konstant mit elf Mann hundertprozentig auf dem Platz zu stehen, wir haben leider immer wieder ein bis zwei Totalausfälle."

Robert Ibertsberger (Trainer St. Pölten): "Aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten ist es ein gerechtes Unentschieden. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden, weil mehr drin war. Wir sind gut gestartet, haben uns dann den Schneid abkaufen lassen, auch durch die Gangart der Rieder, die aber immer noch im fairen Bereich war. Wir hatten im Spiel mit dem Ball Unsicherheiten, das war in der zweiten Halbzeit besser. Grundsätzlich bin ich aber etwas enttäuscht, dass wir nicht mehr von unserer Leistungsfähigkeit abgeliefert haben."