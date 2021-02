Bayern will derzeit nur "systemrelevante" Pendler aus Tirol ins Land lassen. Landeshauptmann Platter sowie die Minister Nehammer und Schallenberg sind verärgert

Grenzkontrolle in Kiefersfelden. Wer aus Tirol oder aus Tschechien nach Bayern will, wird gestoppt.

Montag ist Beratungstag – und morgen vielleicht auch wieder der Tag, an dem die Regierung den weiteren Corona-Fahrplan bekannt gibt. Am Vormittag holt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wieder die Expertise von Fachleuten ein, zu Mittag sind Regierungsgespräche mit der Oppostion geplant, am frühen Nachmittag mit den Landeshauptleuten. Und wieder beziehungsweise noch immer ist Tirol ganz vorne auf der Themenliste. Werden Reisebeschränkungen für Tirol verlängert? Springt die Regierung dem Bundesland im Match gegen den bayrischen Nachbarn zu Seite?

Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der wegen des Tirol-Clusters der südafrikansichen Corona-Mutation am Sonntag die Grenze zu Tirol dicht machte, blieben sich jedenfalls am Wochenende nichts schuldig. "Seit Wochen lässt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder keine Gelegenheit aus, um Attacken gegen Tirol zu reiten. Diese ständigen abschätzigen Bemerkungen sind letztklassig und eines Ministerpräsidenten nicht würdig. So geht man mit Nachbarn nicht um", postete die Tiroler Volkspartei auf Instagram und dazu ein Konterfei von Landeshauptmann Platter.

Zum Mutationsland erklärt



Schon Donnerstag hatte Söder Tirol zum "Mutationsland" erklärt und die deutsche Regierung dazu bewegt, einem Hinunterlassen der Grenzbalken zuzustimmen. Auch Bürger aus der tschechischen Republik sind vom bayrischen Einreiseverbot betroffen. In Tirol wurden von der neuen Regelung vor allem die rund 5.000 Deutschland-Pendler kalt erwischt.

Am Sonntag schließlich gestand Söder Tiroler Pendlern bestimmte Ausnahmen zu. Demnach dürfen Pendler aus Tirol (und Tschechien) nach Deutschland einreisen, wenn sie gebraucht werden, um den Betrieb in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten.

Arbeitsvertrag vorweisen

Diese "systemrelevanten" Pendler müssen in den kommenden Tagen ihren Arbeitsvertrag dabeihaben und an der Grenze den deutschen Beamten vorzeigen. Bis Dienstag sollen die deutschen Bundesländer Bayern und Sachsen Betriebe offiziell als systemrelevant definieren und individuelle Bescheinigungen ausstellen, die an der Grenze vorgezeigt werden sollen. "Wir gehen pragmatisch vor, wo immer das möglich ist", sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer.

Für Landeshauptmann Platter ist das aber nicht akzeptabel. Er fordert weiterhin eine Ausnahme für alle Tiroler Pendler. Zudem sei derzeit entgegen anderslautender Aussagen das Durchfahren ohne Stopp über das kleine und große deutsche Eck nicht möglich. Jemand der von Tirol nach Salzburg oder Wien reisen will, müsse nun großräumig" ausweichen. "Eine solche Vorgangsweise ist weder verhältnismäßig noch sinnvoll", zeigte sich Platter verärgert. Schützenhilfe erhielt er am Sonntagabend von Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg. Beide bezeichneten die bayrische Sperre ebenfalls als nicht akzeptabel.

Italien verschärft Einreise

Dafür tat sich südlich des Bundesgebietes eine neue Front auf: Wegen der Ausbreitung der Südafrika-Variante des Coronavirus verschärfte Italien die Regeln für die Einreise. Reisende aus Österreich nach Italien müssen sich einem Corona-Test und einer Quarantäne unterziehen, sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza vor. Die Verordnung trat schon am Sonntag in Kraft und gilt vorerst bis zum 5. März. Die Maßnahmen gelten für jede Person, die sich für einen Zeitraum von mehr als zwölf Stunden in Österreich aufgehalten hat – also auch für Durchreisende.

Abschottung funktioniert

Die seit Freitag geltende innerösterreichische Abschottung von Tirol – für eine Ausreise braucht man einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist – funktioniert laut Polizei ganz gut. Am ersten Tag der Maßnahme sei 459 Menschen die Ausreise untersagt worden, am Samstag nur mehr 355. Freitag und Samstag wurden 15.290 Personen an den 44 Kontrollpunkten angehalten. Insgesamt seien 9087 Fahrzeuge (inklusive Züge) überprüft worden, teilten die Behörden mit. (simo, 14.2.2021)