Birmingham/Southampton – Manchester United hat im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League weiter an Boden auf den Stadtrivalen und Tabellenführer Manchester City verloren. Die "Red Devils" kamen am Sonntag in der 24. Runde nicht über ein 1:1 beim Vorletzten West Bromwich Albion hinaus. United liegt als Tabellenzweiter bei einem Spiel mehr wie der Dritte Leicester City bereits sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Zwar kam United nach einem Fehlstart mit dem 0:1 in der 2. Minute noch vor der Pause durch seinen portugiesischen Topscorers Bruno Fernandes zum Ausgleich (44.). Die Mannschaft von Trainer Ole Gunar Solskjaer tat sich aber auch nach der Pause trotz deutlich mehr Ballbesitz schwer mit dem Kreieren von Chancen. Ein letzter Kopfball von Harry Maguire in der fünften Minute der Nachspielzeit landete an der Stange.

Southampton kassierte mit einem 1:2 trotz Führung gegen die Wolverhampton Wanderers die sechste Liganiederlage in Serie. Das enorm stark in die Saison gestartete Team von Ralph Hasenhüttl fiel damit auf den 13. Tabellenplatz zurück. Die "Saints" haben nur eine ihrer vergangenen elf Ligapartien gewonnen. Sechs Ligapleiten in Folge sind ein Negativrekord in der Clubgeschichte.

"Wir sollten nicht über unseren Lauf sprechen", meinte Hasenhüttl. "Diese Niederlage ist schwer zu erklären." Bis zu einem Elfmeter, der zum Ausgleich des Tabellennachbarn führte, hätte Wolverhampton keine Torchancen vorgefunden. (APA, 14.2.2021)