Foto: imago images / Emmanuele Contini

"Testen, testen, testen" lautet die Devise im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nun installiert die Regierung ein weiteres Instrument, um dem Virus möglichst schnell und vor allem niederschwellig den Weg für eine Ausbreitung in der Bevölkerung abzuschneiden. Ab 1. März werden in Apotheken Gratisselbsttests für zu Hause abgegeben. "Intensives Testen ist der Schlüssel zur bestmöglichen Kontrolle des Infektionsgeschehens", begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) diese Offensive und hob die nationale Teststrategie hervor. Österreich sei unter jenen Ländern, "die in Europa am meisten testen", sagte er zum STANDARD: "Und mit den Schultests sind wir die Ersten in Europa. Mit den Gratis-Wohnzimmertests wird es einfach möglich, auch zuhause auf Nummer sicher zu gehen."

Wichtigster Wellenbrecher

Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) setzt große Hoffnungen in die weiter verdichtete Testinfrastruktur zur "regelmäßigen Eigenkontrolle durch Selbsttests". Für ihn sind Testungen "aktuell unser wichtigster Wellenbrecher gegen eine massive Zunahme an Infektionen aufgrund der ersten vorsichtigen Öffnungsschritte".

Die Regierung erwartet mit der Heimteststrategie wöchentlich bis zu 3,5 Millionen Corona-Tests, davon 2,2 Millionen in den Schulen. In der vergangenen Woche, in der die "Eintrittstests" nach dem Lockdown starteten, wurden fast zwei Millionen Tests in Teststationen, Apotheken und Schulen durchgeführt.

Derzeit besteht in Österreich das Angebot aus mehr als 500 Teststationen in den Ländern und Gemeinden sowie über 800 Apotheken, die schon jetzt Gratis-Antigentests anbieten. Außerdem nehmen 730 Unternehmen mit 351.568 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der geförderten, heute, Montag, startenden Testaktion in Betrieben teil. (Lisa Nimmervoll, 15.2.2021)