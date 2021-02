Mehr:

Zu Fasching werden die Dritten, also die regionalen Vollprogramme der ARD, traditionell zu Karnevalssendern – erst recht, wenn die Faschingssitzungen ohne Publikum stattfinden müssen und die Umzüge Corona-bedingt ausfallen. Aber nicht nur WDR, NDR oder wie sie alle heißen, mutieren zu Faschingskanälen, auch der ORF lässt sich nicht lumpen: So stand am Samstag die zweite neue Ausgabe von "Narrisch guat" mit den besten Sketches österreichischer Faschingsgilden auf dem Programm (nachzusehen noch in der TV-Thek). Am Dienstag, 16. Februar, folgt um 20.15 Uhr in ORF 2 die aktuelle "Villacher Faschings"-Sitzung, die heuer als reine TV-Produktion unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorkehrungen und ohne Publikum produziert wurde.

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag, dem 15. und 16. Februar, setzt ORF 3 auf Kabarett und Humor. So gibt es nach sieben Ausgaben der Stand-up-Comedy "Wer lacht gewinnt" (ab 13.05 Uhr), präsentiert von Michael Niavarani und Ossy Kolmann, am Montagabend noch mehr Austro-Humor: Zunächst blickt ORF-3-Moderator Peter Fässlacher in "Fasching mit Nia" (20.15 Uhr) gemeinsam mit Starkabarettist Michael Niavarani auf das Best-of seines Schaffens zurück. Danach ist "Viktor Gernot – Im Glashaus" (21.05 Uhr) und "Thomas Maurer: Tolerator" (22.45 Uhr). Zum Abschluss des Abends zeigt ORF 3 "Klaus Eckel: Zuerst die gute Nachricht" (23.50 Uhr).

Am Dienstag präsentiert Felix Dvorak in sieben Folgen von "Humor kennt keine Grenzen" (ab 13.05 Uhr) Kult-Sketches aus dem Archiv, u. a. mit Ossy Kolmann, Harald Juhnke und Otto Schenk. Im Hauptabend ist die deutsche Kabarettistin Monika Gruber mit ihrem Programm "Zu wahr um schön zu sein" (20.15 Uhr) zu sehen, gefolgt von Andreas Vitásek mit "Austrophobia" (21.50 Uhr).

Auch in Deutschland heißt es wieder Fasching bis zum Abwinken. Im Folgenden sind hier ein paar Programmpunkte:

Montag, 15. Februar:

20:15 Uhr, Das Erste – Karneval in Köln 2021 – Der etwas andere Rosenmontag

20:15 Uhr, SWR – Das Beste aus Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 2001 – 2020

20:15 Uhr, HR – Das Lustigste aus der hessischen Fastnacht 2021

Dienstag, 16. Februar:

20:15 Uhr, BR – Frech & Frei – Das Beste aus Fastnacht in Franken

Aber auch Fans des Karnevals in Venedig kommen auf ihre Rechnung, denn bis 16. Februar stehen täglich ab 17 Uhr eineinhalb Stunden lang bunte Darbietungen mit Künstlern auf dem Programm. Zu sehen sind sie hier: carnevale.venezia.it. (red, 15.2.2021)