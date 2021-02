Regierungschefin Suu Kyi bleibt bis zu einer Gerichtsanhörung am Mittwoch in Untersuchungshaft, die Proteste hören nicht auf

In dieser Galerie: 3 Bilder Gepanzerte Fahrzeuge befinden sich nahe des Demonstrationsortes in Rangun. Foto: EPA/LYNN BO BO Am Montag versammelten sich wieder hunderte Menschen im Zentrum von Rangun. Foto: LYNN BO BO / EPA Regierungschefin Aung San Suu Kyi bleibt weiter in Haft. Foto: AP

Rangun – Myanmars gestürzte De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wird bis zu einer Gerichtsanhörung am Mittwoch in Haft bleiben. "Dem Bezirksrichter zufolge ist die Untersuchungshaft bis zum 17. und nicht bis heute angeordnet," sagte ihr Anwalt Khin Maung Zaw am Montag. Eigentlich sollte ihre Untersuchungshaft am Montag enden.

Suu Kyi wird illegale Einfuhr und Nutzung von sechs Funkgeräten vorgeworfen. Auf die Frage nach der Fairness des Verfahrens sagte der Anwalt: "Ob es fair ist oder nicht, können Sie selbst entscheiden." Suu Kyi würde per Videokonferenz bei der Anhörung zugeschaltet.

Gewalt und Panzerfahrzeuge

In Myanmar spitzt sich die Lage zwei Wochen nach dem Militärputsch weiter zu. Am Sonntag sind erstmals gepanzerte Fahrzeuge in den Großstädten in Stellung gegangen und das Militär schränkte die Freiheitsrechte der Bürger weiter ein.

In den zehn Tagen seit dem Coup der Armeeführung gehen hunderttausende Menschen in ganz Myanmar auf die Straßen und protestieren gegen die Machtübernahme. Im Gegensatz zum gewaltsamen Vorgehen gegen die Opposition während der jahrzehntelangen Herrschaft des Militärs vor 2011, kam es diesmal erst vereinzelt zu heftigen Übergriffen. Am Sonntag feuerten etwa Soldaten auf Demonstranten bei einem Kraftwerk im Norden des Landes. Es war aber nicht klar, ob sie scharfe Munition oder Gummigeschoßen geladen hatten.

Demonstration vor Bank

Mehr als ein Dutzend Polizeiwägen mit vier Wasserwerfern wurden am Montag nahe der Sule Pagode im Zentrum der Metropole Rangun in Stellung gebracht. Eine Gruppe Protestierender strömte zu dem Platz vor der Zentralbank und der chinesischen Botschaft. Mehrere hundert Demonstranten hielten vor der Bank ein Schild in die Luft, das die anderen Menschen dazu auffordert, sich dem CDM – der Zivilen Ungehorsamsbewegung – anzuschließen. Ein gepanzertes Fahrzeug und Einsatzwägen mit Soldaten waren in der Nähe geparkt. (red, APA, 15.2.2021)