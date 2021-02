"Fifa 21" erscheint bereits im März für Stadia.

Foto: Electronic Arts

Nachdem man Anfang Februar die Schließung der eigenen Entwickler-Studios im Bereich Gaming bekannt gab, preschte Google am Freitag vor und kündigte 100 weitere Spiele für ihren Cloud-Gaming-Dienst Stadia für 2021 an. Diese werden von Drittherstellern wie Electronic Arts, Ubisoft und anderen in den kommenden Monaten bereitgestellt. Bereits im März kommt mit Fifa 21 der erste prominente Zuwachs.

Stadia

Einige bekannte Namen



Eine Liste der 100 Spiele für 2021 gibt es natürlich noch nicht, aber rund ein Dutzend neuer Titel für die kommenden Wochen wurden am Stadia-Blog veröffentlicht. Neben dem populären Fußballspiel Fifa 21, das bereits im vergangenen Herbst auf anderen Plattformen erschienen ist, findet sich ein interessanter Mix aus Action-Rollenspielen und Jump’n’Runs. Dabei handelt es sich wie zuletzt oft um Spiele, die bereits vor einem oder mehreren Jahren veröffentlicht wurden, jetzt aber ihren Weg in den Stadia-Store finden. Spiele wie der Yakuza-Ableger Judgment kommen aber zumindest zeitgleich mit der Playstation-5- und Xbox Series X/S-Version am 23. April in den virtuellen Handel.

In einem Blog-Beitrag gibt sich Google aufgrund des wachsenden Spieleangebots kämpferisch: "Die zuletzt angekündigten Spiele sind nur ein kleiner Ausschnitt der mehr als 100 Spiele, die wir 2021 für unsere Spieler im Stadia-Store bereitstellen werden." Bei der Auswahl darf man nicht vergessen, dass Google mittlerweile mehr auf den Gelegenheitsspieler abzielt, als auf den Vielspieler. Dennoch fehlen Dauerbrenner wie Fortnite oder Among Us weiterhin im Angebog von Stadia. Die "Verpflichtung" von Fifa 21 war aber in jedem Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung.



Die demnächst erscheinenden Titel für Stadia. Foto: Google

Neue Strategie

"Wir haben beschlossen unseren Fokus auf die Stadia-Technologie zu setzen und die damit verbundenen Kooperationen mit unseren langjährigen Geschäftspartnern. In die exklusive Spieleentwicklung für Stadia werden wir nicht weiter investieren und werden deshalb unsere internen Studios schließen." Mit dieser Aussage hatte Stadia General Manager Phil Harrison vor wenigen Wochen aufhorchen lassen. Ohne Exklusivtitel in der Hand würde man also im Gaming-Wettstreit bestehen wollen? Als Spieler war man schon versucht zu glauben, Google könnte den eigener Dienst aufgegeben wollen.

Die Zeichen deuten jetzt aber darauf hin, dass man bei Google den Service sehr wohl weiter begleiten möchte und mit neuen Spieleankündigungen auch bei den Spielern wieder für Zuversicht sorgen will. Weitere starke Ankündigungen wie eben jetzt bei Fifa, würden in jedem Fall helfen. (aam, 15.2.2021)