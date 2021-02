Das Infektionsgeschehen stagniert auf hohem Niveau, die Regierung tauscht sich am Montag über die weitere Vorgehensweise aus. Mit baldigen Öffnungsschritten ist nicht zu rechnen

Die türkis-grüne Regierungsspitze berät sich am Montag mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten über die weiteren Schritte in der Pandemie. Foto: APA/Fohringer

Eine Woche nach den Lockdown-Lockerungen berät die Bundesregierung am Montag mit medizinischen Experten, Parlamentsparteien und den Landeshauptleuten über die weitere Vorgehensweise. Anfang Februar hat die Regierung angekündigt, dass Mitte Februar – also jetzt – entschieden werden soll, wie es ab Anfang März mit der Gastronomie und Hotellerie weitergeht, die bis dahin jedenfalls geschlossen bleiben.

Diesbezügliche Lockerungen sind allerdings nicht zu erwarten, zumal die Infektionszahlen weiterhin auf hohem Niveau stagnieren: Die täglich registrierten Neuinfektion lagen zuletzt zwischen 1.000 und 1.500, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 108 – und damit weit über der Zielmarke von 50. Die Auswirkungen der jüngsten Öffnungsschritte wird man zudem wohl erst in den kommenden Tagen an den Zahlen ablesen können – die Regierung hält nach Öffnung von Schulen, Handel und körpernahen Dienstleistern einen Anstieg für durchaus wahrscheinlich. Hinzu kommt die Gefahr durch die ansteckenderen Virusvarianten aus Großbritannien und Südafrika.

Kulturbranche rechnet nicht mit Öffnung Anfang März

Auch in der Kulturbranche rechnet man derzeit eher nicht mit weiteren Lockerungen im März, man erhofft sich aber zumindest eine vage Perspektive. Der Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, Christian Kirchner, sagte am Freitag, er gehe von einer Öffnung rund um die Osterzeit aus. In jedem Falle brauche man aber eine gewisse Vorlaufzeit, um auch die großen Häuser hochfahren zu können. Vier Wochen im Voraus seien da ein realistischer Zeitraum.

Die konkreten Ergebnisse ihrer Beratungen wird die Regierung voraussichtlich am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Der terminliche Fahrplan der türkis-grünen Regierungsspitze für den zuvor anstehenden Gesprächsreigen sieht so aus: