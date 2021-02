Alle wollen den Ball. Foto: AP/Redmond

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch das zweite Spiel auf ihrem "Rodeo Road Trip" gewonnen. Jakob Pöltl verpasste beim 122:110 über die Charlotte Hornets mit acht Punkten und zwölf Rebounds – acht in der Offensive – knapp ein weiteres Double-Double. Für den Center aus Wien standen außerdem zwei Assists, ein Steal und vier Blocks beim bisher längsten Saisoneinsatz (36:32 Minuten) zu Buche.

Die Spurs sahen sich nach dem ersten Viertel mit 17:33 im Rückstand, ehe sie in den zweiten zwölf Minuten unglaubliche 47 Punkte erzielten. Mit 89:89 ging es in den Schlussabschnitt, in dem die von den Guards Dejounte Murray (26) und Derrick White (25) angeführten Texaner den längeren Atem hatten. "Am Ende haben wir in der Defense einen Gang höherschalten und offensiv den guten Flow aufrechterhalten können", sagte Pöltl. Am Dienstag ist der 25-Jährige mit seinem Team bei den Detroit Pistons zu Gast. Er trifft dabei auch auf seinen früheren Coach bei den Toronto Raptors, Dwane Casey.

Loss

Die Los Angeles Lakers verloren mit 105:122 bei den Denver Nuggets nicht nur das Spiel, sondern auch Anthony Davis mit einer Verletzung der rechten Achillessehne. Der Star-Forward soll sich am (heutigen) Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen. Bei Denver schrieb der serbische Center Nikola Jokic mit 23 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists dreifach zweistellig an. Topscorer war Guard Jamal Murray (25). Für die Lakers erzielte LeBron James 22 Punkte.

Titelanwärter Milwaukee Bucks erlitt mit 109:114 bei Oklahoma City Thunder die bereits dritte Niederlage hintereinander. Daran änderte auch ein Triple-Double von Giannis Antetokounmpo mit 24 Punkten, 17 Rebounds und zehn Assists nichts. (APA, 15.1.2021)

NBA-Ergebnisse vom Sonntag:

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 110:122,

Washington Wizards – Boston Celtics 104:91,

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 112:116,

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 123:112,

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 118:121,

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 114:109,

Phoenix Suns – Orlando Magic 109:90,

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 122:105,

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 110:124,

L.A. Clippers – Cleveland Cavaliers 128:111.