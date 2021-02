Sechs Jahre und drei Monate Haft für angebliche "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation"

Ein Gericht in Istanbul hat am Montag die Menschenrechtsanwältin Eren Keskin zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Ihr wurde "Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation" vorgeworfen. Keskin hatte temporär und symbolisch die Funktion der Chefredakteurin bei der kurdischen Zeitung "Özgür Gündem" inne. Die Zeitung war seit geraumer Zeit der Repression der türkischen Behörden ausgesetzt und wurde 2016 im Zuge der türkischen Reaktion auf den Putschversuch verboten.

Eren Keskin (rechts) bei Protesten vor dem saudischen Konsulat in Istanbul nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Kashoggi. Foto: AFP/Kose

Die Organisation Amnesty International übte Kritik an dem Urteil. Das Urteil sei "ein deutliches Signal der weiter katastrophalen Menschenrechtslage in der Türkei", erklärte der Generalsekretär des deutschen Amnesty-Ablegers, Markus Beeko. Die türkische Justiz sei erneut zu einem politischen Werkzeug geworden, mit dem die Regierung gegen die Zivilgesellschaft vorgehe. (red, 15.2.2021)