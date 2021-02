Es sei noch "offen", wie sich der grüne Klub am Dienstag beim Misstrauensantrag gegen den Finanzminister verhält

Die Grünen wollen die ÖVP durch die Causa Blümel unter Druck setzen. Foto: APA

Die Grünen wollen die Korruptionsermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) dafür nutzen, um ein umfassendes Transparenzpaket durchzusetzen. Im Hintergrund sollen dazu Gespräche zwischen den beiden Regierungsparteien laufen. Der Juniorpartner verlangt von der ÖVP dem Vernehmen nach zügige Reformen im Korruptionsstrafrecht, mehr Kontrollrechte für den Rechnungshof bei der Prüfung von Parteifinanzen sowie eine Senkung der Wahlkampfkosten-Obergrenze.

Die Volkspartei hatte sich zwar im Wahlkampf offen für derartige Änderungen gezeigt, danach waren die Bemühungen jedoch kaum spürbar. Ein geplantes Transparenzpaket samt Informationsfreiheitsgesetz hätte eigentlich vergangenen Sommer finalisiert werden sollen, es lässt jedoch weiter auf sich warten. Im Regierungsprogramm wurden zwar einige Eckpunkte angesprochen, aber es gab nur wenig Bewegung.

Knackpunkt Vereinswelt

Knackpunkt dürfte die Frage sein, wie man offiziell unabhängige Vereine mit großer Nähe zu Parteien erfassen kann. Ein Paradebeispiel dafür ist das Alois-Mock-Institut, das vom Nationalratspräsidenten und U-Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka (ÖVP) gegründet worden ist. Dieser Verein wird zum Beispiel von der Politischen Akademie der ÖVP als "Teil ihres Netzwerks" gesehen; auf dem Papier ist das Mock-Institut allerdings unabhängig.

Die Novomatic unterstützte den "Thinktank" mit Leistungen von über 100.000 Euro; als Parteienfinanzierung gilt das aber nicht – wenngleich ein vorläufiger Prüfbericht der Korruptionsermittler festhielt, dass der Politiker Sobotka durch die Veranstaltungen und Druckerzeugnisse des Thinktanks eine Werbepräsenz erhält.

Kommt von der ÖVP keine verbindliche Zusage, die Reformen rasch und schonungslos anzugehen, steht eine "Abwahl" von Finanzminister Blümel im Raum. Gegen diesen stellt die Opposition am Dienstag in einer Sondersitzung des Nationalrats einen Misstrauensantrag. Aus dem grünen Klub heißt es dazu, es sei noch "offen", wie man sich zum Misstrauensantrag verhalten wird: "Wir werden unsere Entscheidung rechtzeitig vor der Sondersitzung kommunizieren."

Ein erstes Zugeständnis gab es vonseiten der ÖVP bereits am Montagvormittag: Sie sei nun dafür, einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt zu installieren. Vizekanzler Werner Kogler, der derzeit das Justizministerium leitet, begrüßte diesen Schritt und sprach von "grünem Druck", dem die ÖVP nachgegeben habe.

Opposition will Blümels Rückzug

SPÖ, Neos und FPÖ fordern indes weiter geschlossen den Rückzug Blümels, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der Bestechung verdächtigt – es gilt die Unschuldsvermutung. Kern der Vorwürfe ist eine Nachricht des damaligen Novomatic-Chefs Harald Neumann an Blümel. In dieser bat er um einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wegen einer Spende und eines "Problems in Italien". Die Kombination der zwei Anliegen wäre strafbar.

In einer Pressekonferenz thematisierten die Freiheitlichen am Montag "zahlreiche Verbindungen" zwischen der Novomatic und der ÖVP: Wolfgang Sobotkas einstiger Pressesprecher landete später beim Glücksspielkonzern, genau wie die ÖVP-Politiker Barbara Feldmann und Johannes Hahn. Der türkise Sicherheitssprecher Karl Mahrer soll einst eine Aussendung mit der Novomatic abgesprochen haben (er sagt dazu, er habe sich "nichts vorzuwerfen").

Auch Blümel selbst sei schon lange mit der Novomatic verbunden, behauptete der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker. Er monierte, dass der U-Ausschuss nach wie vor keine Chat-Nachrichten erhalten habe, die an Kanzler Kurz geschickt wurden.

Die SPÖ argumentiert, dass Blümel, durch die Situation, in der er sich nun befindet, nicht handlungsfähig sei. "In der größten Wirtschafts- und Finanzkrise kann man keinen Finanzminister brauchen, der damit beschäftigt ist, seine Verteidigungsstrategie auszuarbeiten", sagt der rote Vizeklubchef Jörg Leichfried auf Anfrage des STANDARD. Darüber hinaus kritisieren die Sozialdemokraten das "Anpatzen" der unabhängigen Justiz durch Blümel und die ÖVP. Der Misstrauensantrag der FPÖ liege dem Klub noch nicht vor, man werde ihn aber mit "hoher Wahrscheinlichkeit unterstützen".

Hitzige Sondersitzung steht bevor

Blümel ist nach Innenminister Karl Nehammer somit der zweite türkise Minister, dem die Opposition geschlossen das Misstrauen aussprechen wird. Am Dienstag wird ab 14 Uhr dazu debattiert werden. Entscheiden sich fünf Grüne gegen Blümel, muss dieser die Regierung verlassen – dann dürfte es aber mit der gesamten Koalition zu Ende sein. In sozialen Medien zeigten sich einzelne grüne Abgeordnete sehr skeptisch gegenüber Blümel. David Stögmüller schrieb etwa, Blümels eidesstattliche Erklärung habe ihn "definitiv nicht überzeugt". Nina Tomaselli, Stögmüllers Kollegin im Ibiza-U-Ausschuss, meinte, eine "schwammige" eidesstattliche Erklärung sowie Klagsdrohungen gegen User seien ein "seltsamer Weg" der ÖVP, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. (Fabian Schmid, Katharina Mittelstaedt, 15.2.2021)