Narrenrufe gibt es nicht nur in Villach, auch in anderen Städten ruft man sich Dadaistisches zu

Faschingsumzug in der Steiermark (vor Corona).

Foto: APA/BARBARA GINDL

Krapfen, Verkleidungen und sehr seltsame Wortkombinationen – das kann nur Fasching sein. Am Faschingsdienstag endet die fünfte Jahreszeit mit ihrem Höhepunkt, und da wird nicht nur in Kärnten lautstark Leilei gerufen. Denn in ganz Österreich gibt es verschiedenste Faschingsgrüße – welche kennen Sie?



Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 16.2.2021)