Wie werden Technologien und bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse das Leben und die Welt von morgen prägen? Diese Fragen diskutiert DER STANDARD in Kooperation mit dem Darwin's Circle, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der Stadt Wien am Freitag, dem 19. Februar, mit hochrangigen Persönlichkeiten aus aller Welt. Steigen Sie ein am 19. Februar ab 17 Uhr live auf dSt.at/DarwinsCircle!

Online-Podiumsdiskussionen: Wie Technologie die Welt retten kann

Data Enthusiasm: Der neue Trend am Arbeitsmarkt?

Noch nie gab es so viele Daten als Reaktion auf eine Pandemie – und noch nie bestimmten sie so stark unseren Alltag. Plötzlich interessieren sich auch Laien für Wachstumsfunktionen und Prognosemodelle, die sie oft selbst aus frei verfügbaren Daten erstellen. Bleibt die Begeisterung für Daten auch nach der Pandemie? Und welche neuen Chancen bieten diese neuen Skills für Unternehmen, Staat und Beschäftigte? Beth Blauer (Center of Civic Impact at Johns Hopkins University, Executive Director) Marko Berković (Github, Director Europe) Barbara Wittmann (LinkedIn, Country Manager & Senior Director Talent Solutions) Matthias Reiter-Pázmándy (BMBWF, Stv. Leiter der Abteilung V/10)





