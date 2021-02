Manuela Raidl leitet das neue Bürgerforum auf Puls 24 und vermittelt zwischen Bürgern und Politikern. Foto: Puls 24

Wien – Der Privatsender Puls 24 startet ab Montag, 22. Februar, um 20 Uhr ein wöchentliches Bürgerforum unter dem Sendungstitel "Das Puls 24 Bürgerforum". Puls 24-Innenpolitik-Chefreporterin Manuela Raidl leitet die Gespräche und die Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die Politiker weiter.

Der Themenschwerpunkt ändert sich jeden Montag, informiert Puls 24 in einer Aussendung: In der ersten Sendung, am 22. Februar stehen die Themen Arbeitsmarkt, Tourismus und Gastronomie auf der Agenda. Zu Gast sind Arbeitsminister Martin Kocher und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP). Weiter geht es am 1. März mit den Themen Impfen, Testen und Lockdown-Regeln. (red, 15.2.2021)