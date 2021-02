Gegen Covid-19 geimpfte Israelis sollen ab Anfang April ohne Einschränkungen in Zypern einreisen können. Israelische Staatsbürger, die bereits mit einem der von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus immunisiert wurden, müssen ab 1. April bei der Einreise weder einen negativen PCR-Test vorweisen, noch in Quarantäne gehen, sagte Zyperns Präsident Nikos Anastasiades bei einem Treffen mit Israels Präsident Benjamin Netanjahu am Sonntag in Jerusalem.

Anastasiades und Netanjahu berieten in Jerusalem über eine gemeinsame Vorgehensweise. Foto: AFP/Amsalem

Für Zyperns Wirtschaft ist der Tourismus einer der wichtigsten Faktoren. Der EU-Mitgliedsstaat ist aufgrund der Nähe ein beliebtes Reiseziel der Israelis. Israel hat bereits große Teile seiner Bevölkerung gegen Corona geimpft, insbesondere die Risikogruppen wurden immunisiert.

Anastasiades gratulierte Netanjahu zu der israelischen Impfstrategie. Die Israelis seien diesbezüglich Weltmeister, erklärte der Premier, der auch Interesse an einer neuen, in Tel Aviv entwickelten Behandlungsmethode gegen Covid-19 bekundete. Zypern kündigte die Teilnahme an einer diesbezüglichen Testreihe an.

Zwar nicht per Handschlag, dafür mit Ellbogenstoß besiegelten die Regierungschefs ihre Kooperation. Foto: EPA/Sellem

Die EU zögert mit einer Entscheidung bezüglich einer Reisefreiheit für gegen Corona Immunisierte. In manchen Regierungen überwiegt die Furcht, dass geimpfte Menschen dennoch Überträger des Virus sein könnten. Aussagekräfte Evidenz fehlt zu dieser Frage jedoch. Für eine Rückkehr zur Reisefreiheit hatte sich Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis ausgesprochen. (red, 15.2.2021)