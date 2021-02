Den Exekutivbeamten ist in Wien-Favoriten erneut ein Schlag gegen das illegale Glücksspiel gelungen. Zwei an Automaten spielende Männer wurden dort in flagranti ertappt

Erst vergangenen Freitag, dem 5. Februar 2021, wurde in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten ein illegaler Glücksspielkeller ausgehoben. Foto: LDP Wien

Schon wieder haben Exekutivbeamte und Finanzpolizisten in Wien-Favoriten eine "Spielhölle" ausgehoben. Ein Zeuge verständigte die Polizei am Sonntagabend, dass in einer Wohnung im Bereich Quellenstraße dem illegalen Glücksspiel gefrönt werde. Die Beamten kontrollierten kurz nach 19.30 Uhr das betreffende Appartement und trafen zwei Menschen an, die an Automaten spielten. Zwei weitere trafen während der Amtshandlung ein.

Keiner der vier war laut Polizeisprecherin Barbara Gass an der Adresse gemeldet. Sie sagten aus, dass sie schon seit geraumer Zeit immer wieder in die Wohnung kamen, um hier zu spielen. Die Beamten holte sich Unterstützung von der Finanzpolizei, die drei Glücksspielautomaten und ein Gerät zur Auszahlung von Geldbeträgen sicherstellte. Die Finanzpolizisten übernahmen auch die weiteren Ermittlungen. Unter anderem wird nach den Betreibern gesucht. Ihnen drohen Anzeigen nach dem Glücksspielgesetz. (APA, 15.2.2021)