Die Wiener Band veröffentlichte ihr Album just in der Woche, in der der erste Lockdown das Land zum Stillstand brachte

Prestige: My Ugly Clementine wurde mit dem Impala Award ausgezeichnet. Foto: Fasching

Vor knapp einem Jahr war Hannes Tschürtz ein zerknirschter Gesprächspartner. Der Chef des Wiener Labels Ink Music sah monatelange Aufbauarbeit und investiertes Geld für Bands und Ver öffentlichungen von der Pandemie zunichtegemacht, die Zukunft düster. Eine der betroffenen Gruppen war My Ugly Clementine. Ihr Album Vitamin C wurde just in der Woche veröffentlicht, in der der erste Lockdown das Land zum Stillstand brachte. Es sollte keine Tour geben, um das Album zu bewerben – und Konzerte sind für Bands wie My Ugly Clementine die wichtigste Einnahmequelle.

Diesen Montag schrieb Tschürtz eine stolze Labelchef-E-Mail. Er verkündete, dass Vitamin C von My Ugly Clementine vom Dachverband der europäischen Independent-Labels (Impala) mit dem Award für das "European Independent Album of the Year" ausgezeichnet wurde. So kann’s gehen.

Neben Adele und den Viagra Boys

My Ugly Clementine besteht aus Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck. Ihr Album zeige, "welch großartiges Werkzeug Musik ist, um für mehr Toleranz, Inklusion und das Überwinden von Geschlechterklischees zu werben", heißt es in der Begründung der Impala-Vorsitzenden Helen Smith. Die Musik der vier erinnert mit ihren eingängigen Songs an Vorbilder wie Pixies oder Throwing Muses.

My Ugly Clementine

Den Preis erhielten in den letzten zehn Jahren Acts wie Adele, The xx oder die Viagra Boys. In einer ersten Stellungnahme sagte Sophie Lindinger: "Wir sind wirklich sprachlos. Dass dieses Album in einem kleinen DIY-Setting in Wien geschrieben und produziert wurde und jetzt an der Seite all dieser großartigen Künstler und Künstlerinnen und Alben steht, ist unfassbar. Umso mehr freuen wir uns auf den Moment, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Es wird großartig, all die Liebe, die uns und dem Album in diesem Jahr entgegengebracht wurde, zu zelebrieren und zurückgeben zu können."

Die Auszeichnung ereilte die Band gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk, denn am Valentinstag 2019 hatte sie ihr Bestehen verkündet._Im Vorjahr gewann sie den Amadeus im Alternative-Fach und gilt aufgrund ihrer vielseitigen Vorgeschichten als Indie-Supergroup:_Sophie Lindinger ist von der Band Leyya her bekannt, Mira Lu Kovacs von 5K HD und Schmieds Puls, Kathrin Kolleritsch ver öffentlicht demnächst als Kerosin 95 ein Rap-Projekt. Jetzt müsste nur noch die Impferei endlich in die Gänge kommen, und alles wäre gut. (Karl Fluch, 15.2.2021)