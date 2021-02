Liebe Leserin, lieber Leser,

Eine einigermaßen schnelle Internetanbindung ist für viele Menschen privat wie beruflich mittlerweile unerlässlich. Ein 90-jähriger US-Amerikaner ärgerte sich schon so lange über seine missliche Lage, dass er eine 10.000 Dollar teure Anzeige im "Wall Street Journal" schaltete. Und: Jennifer Gates, Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates, macht sich online über Verschwörungstheorien über ihren Vater lustig. Außerdem: Rewe führt in Zusammenarbeit mit Bluecode den "One Click"-Bezahlvorgang Jö & Go ein. Gesammelte Daten sollen dabei in Europa bleiben. Wir wünschen gute Lektüre.

90-Jähriger schaltete Anzeige für 10.000 Dollar, um endlich schnelles Internet zu bekommen

Jennifer Gates macht sich über Verschwörungserzählungen um ihren Vater lustig

Jö & Go: Rewe führt "One Click"-Bezahlvorgang ein

Gedankenerkennung: KI steht vor dem letzten Bollwerk unserer Privatsphäre

Google Stadia: Neue Spiele angekündigt, 100 weitere sollen 2021 noch folgen

"Radio Garden": Google Earth für Radiosender begeistert Netz