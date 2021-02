Vergangene Woche starben bei einem türkischen Militäreinsatz in Nordirak dreizehn Männer des Militärs. Nun wirft Erdoğan den USA vor, gemeinsame Sache mit der PKK zu machen

Der türkische Präsident Erdoğan gab letzte Woche eine Militär-Offensive im Nordirak in Auftrag. Das Ziel: Die kurdische Arbeiterpartei PKK Foto: ADEM ALTAN

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den USA nach einer Stellungnahme zu einer angeblichen Verschleppung und Tötung von Türken im Irak die Unterstützung militanter Kurden vorgeworfen. Das Statement sei "ein Witz", sagte Erdogan am Montag vor Anhängern seiner AK Partei. Am Sonntag hatte die Türkei erklärt, Angehörige der verbotenen Kurdischen Arbeiter Partei (PKK) hätten 13 Türken hingerichtet. Darunter seien Mitglieder des Militärs und der Polizei gewesen.

Militäreinsatz gegen PKK

Der Vorfall habe sich während eines Militäreinsatzes gegen die PKK ereignet. Die USA hatten darauf erklärt, sie bedauerten die Tötung türkischer Bürger im Kurden-Gebiet im Irak. Sollten sich Berichte über eine Verantwortung der PKK als richtig erweisen, würden die USA dies verurteilen. Erdogan sagte dazu, die Erklärung zeige, dass die USA die PKK und die syrische Kurden-Miliz YPG unterstützten. Die türkische Führung sieht die YPG als Ableger der PKK an.

Nach Angaben der türkischen Regierung hatte das Militär am 10. Februar einen Einsatz gegen die PKK in der nordirakischen Region Gara, rund 35 Kilometer von der türkisch-irakischen Grenze entfernt, begonnen. Ziel war es demnach, die Grenze zu sichern und verschleppte Bürger zu finden. Laut kurdischen Angaben griffen Kampfjets und Hubschrauber Ziele im Gara-Gebirge an, auch Luftlandetruppen sollen zum Einsatz gekommen sein. Die PKK erklärte, einige Gefangene seien bei den Kämpfen getötet worden, sie selbst habe sie nicht verletzt, geschweige denn hingerichtet. (APA, red, 15.2.2021)