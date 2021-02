Entdecken am Faschingsdienstag ihre gegenseitige Sympathie: Gisela Schneeberger und Gerhard Polt in "Kehraus", 3sat, 21.45 Uhr. Foto: BR/Solaris Film GmbH

19.40 REPORTAGE

Re: Falsche Liebe – Online-Betrügern auf der Spur Bei der Partnersuche im Internet gehen viele Betrügern auf den Leim. Nicht zuletzt weil die Onlineabzocker meist aus dem Ausland agieren und kaum verfolgt werden, boomt das Geschäft. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Der Aufstieg der Murdoch-Dynastie (GB 2020, Jamie Roberts) Rupert Murdoch gilt als mächtigster Mann der Medienwelt. Ihm gehören unter anderem den Nachrichtensender Fox News, die Tageszeitungen The Times und The Sun sowie hunderte weitere Medienunternehmen. Die dreiteilige, an einem Abend gezeigte Dokumentation erzählt von Murdochs Anfängen in der australischen Regionalpresse sowie von seinem politischen Einfluss. Bis 22.45, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Running Man (USA 1987, Paul Michael Glaser) Im Jahr 2017 sind die USA ein totalitärer Polizeistaat. In der wahnwitzigen TV-Show Running Man werden verurteilte Häftlinge von Stalkern zu Tode gejagt, der Sieger kommt frei. Einer der Teilnehmer: Arnold Schwarzenegger als inhaftierter Ex-Pilot. Bis 22.20, Kabel 1

20.15 ALLE JAHRE WIEDER

Villacher Fasching Unverzagte Faschingsenthusiasten müssen auch heuer nicht auf Kärntner Humor verzichten. Für alle anderen: Am Mittwoch ist auch das wieder überstanden. Bis 22.20, ORF 2

20.15 STAFFELSTART

The Masked Singer Wer gerne verkleideten Promis beim Singen zusieht: Die deutsche Show geht ab heute in die bereits vierte Runde. Bis 23.20, Pro 7

21.45 SATIRE

Kehraus (D 1983, Hanns Christian Müller) Der Gabelstaplerfahrer Ferdinand (Gerhard Polt) lässt sich am Rosenmontag von einem Versicherungsvertreter (Nikolaus Paryla) ein ganzes Bündel überflüssiger Versicherungen andrehen. Just am Faschingsdienstag macht er sich auf, diese wieder loszuwerden. Unterstützung kommt von Sekretärin Annerose (Gisela Schneeberger). Bittere Satire, für die Polt mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet wurde. Bis 23.15, 3sat

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind das Schriftstellerpaar Monika Helfer und Michael Köhlmeier sowie Model Larissa Marolt. Bis 23.00, ORF 1

22.45 DOKUMENTATION

Bellingcat – Truth in a Post-Truth World (RUS/GB/USA 2019, Hans Pool) 2014 gründete der der britische Netzaktivist Eliott Higgins das investigative Rechercheportal Bellingcat. Seitdem haben er und sein Team immer wieder für aufsehenerregende Enthüllungen gesorgt. Filmemacher Hans Pool begleitete Bellingcat in Deutschland, den Niederlanden, Finnland und den USA. Bis 0.20, Arte

0.35 DOKUMENTARFILM

24 Stunden Berlin – Der Film (D 2008, Volker Heise) Ein Tag mit einer bunten Berliner Menschenmischung. Bis 2.25, Arte