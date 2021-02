Für einen Wechsel müsste Real Madrid tief in die Tasche greifen. Foto: AP

Fußball-Star David Alaba soll von seinem nächsten Arbeitgeber einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Bruttogehalt von insgesamt 110 Millionen Euro fordern. Das berichtete die spanische Sportzeitung "As" am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Demnach sei Real Madrid zwar weiterhin der Favorit auf eine Verpflichtung des Wieners, dessen Vertrag bei Bayern München im Sommer ausläuft. Allerdings sei auch Manchester City bereit, in dieser Höhe in den 28-Jährigen zu investieren.

Keine offizielle Bestätigung

Real wäre bereit, Alaba ein Jahresgehalt von 11 Millionen Euro netto zu bieten. Das seien 22 Millionen Euro brutto, rechnete "As" unter dem Titel "Ein Fluss aus Gold für Alaba" vor. Das Konkurrenzblatt "Marca" hatte Mitte Jänner bereits von einer Einigung Alabas mit den Madrilenen berichtet. Vater George Alaba hatte die Meldung aus Spanien allerdings zurückgewiesen und von "vielen Interessenten" für seinen Sohn gesprochen. (APA, 15.2.2021)