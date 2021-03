In der Küche des River-Cafés in London wird seit Jahrzehnten italienisch gekocht, die Rezepte von Rose Gray und Ruth Rogers gibt es nun gesammelt

Crostata di limone e mascarpone Foto: Vom Verlag beigestellt

Das Londoner River-Café steht seit 30 Jahren für italienische Küche mit exzellenten, saisonalen Zutaten. Die beiden Gründerinnen – Rose Gray und Ruth Rogers – hatten Ende der 1980er-Jahre entschlossen, ihr Lokal mit italienischer Küche zu bespielen. Jedoch nicht auf jene Art, wie sie damals außerhalb Italiens verbreitet war. Nicht "mit Spaghetti Bolognese, Lasagne, Tiramisu. Stattdessen entschieden sie sich für eine möglichst originalgetreue norditalienische 'Cucina rustica', einfachste Gerichte wie gegrillte Polenta oder toskanische Brotsuppe" (..) schreibt Christian Seiler in seinem Vorwort.

Darin erzählt er auch von seinem Treffen mit Ruth Rogers (Rose Gray verstarb 2001), das anlässlich des Buchprojektes des Schweizer Echtzeit Verlags stattfand: Alle sechs bisher erschienenen River Café Kochbücher in einem Band zu veröffentlichen. Das Ergebnis ist ein wunderbares Kochbuch mit italienischer Küche, in dem man über 900 Gerichte auf 784 Seiten entdecken kann – eine absolute Lese- und Kochempfehlung auch für Menschen, die bereits einige (italienische) Kochbücher in ihrer Sammlung besitzen. (ped)

----------

Crostata die limone e mascarpone

ZUTATEN

(für eine Form mit 26 cm Durchmesser)

Für den Mürbteig

350 g Mehl

eine Prise Salz

175 g kalte Butter, in Würfel geschnitten

100 g Puderzucker

3 Eigelbe

Für die Füllung

6 unbehandelte Zitronen

6 Eier

6 Eigelbe

350 g Zucker

300 g Mascarpone

2 EL Puderzucker

Zubereitung

Den Mürbteig zubereiten:

Das Mehl mit dem Salz und der Butter in der Küchenmaschine zu einer bröseligen Konsistenz verarbeiten. Den Zucker und das Eigelb hinzufügen und einarbeiten. Die Masse verbindet sich sofort und löst sich vom Rand der Rührschüssel.

Den Teig herausnehmen, in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens eine Stunde kaltstellen. Den Backofen auf 150 °C vorheizen. Den Teig auf eine Kuchenspringform mit gewelltem Rand und 26 cm Durchmesser raspeln und die Späne gleichmäßig an den Boden und an den Rand andrücken. Jetzt die Form mit Backpapier auslegen, mit Bohnen füllen und 20 Minuten blind backen. Auskühlen lassen.

Die Backofentemperatur auf 140 °C reduzieren.

Die Füllung zubereiten:

Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen, dann die beiden Zutaten mischen. Die Eier und das Eigelb mit dem Zucker aufschlagen, dann den Mascarpone unterrühren. Zum Schluss die Zitronenmischung hineingeben.

Die Masse in den vorgebackenen Mürbeteig füllen und eine weitere Stunde backen.

Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

"River Café – Alle Rezepte" 63,80 Euro, Echtzeit-Verlag Foto: Echtzeit-Verlag

(Petra Eder, RONDO, 19.2.2021)