Pro

von Bernadette Redl

So manche trifft es schon in jungen Jahren – die Autorin dieser Zeilen eingeschlossen. Wenn also bereits mit zarten 19 Jahren der Ansatz an den Schläfen ergraut, gilt es, eine Entscheidung zu treffen: jetzt mit dem Färben starten und auf ewig dabei bleiben.

Denn weit schlimmer als ein grauer Schopf oder ein kahler Kopf ist ein rauswachsender Haaransatz. Oder: erhobenen Hauptes die Zeichen der Zeit auf dem Kopf tragen.

Wie stilvoll das sein kann, zeigt der Instagram-Account "Grombre" (s.o.), auf dem zahllose Verwandlungen von jahrelangen Färberinnen zu weißbehaarten Frauen zu sehen sind. Aus einer faden, hüftlangen, kastanienroten Mähne, deren Trägerin man wohl auf um die 60 schätzen würde, wird auf dem nächsten Bild eine Frau mit grauem Kurzhaarschnitt, die mindestens 20 Jahre jünger aussieht.

Was zeigt: Die Farbe allein macht nicht das geschätzte Alter aus, es ist der Stolz, mit dem man eine Frisur trägt. Denn nichts ist zeitloser als Selbstbewusstsein.