"Back to Beginning III" von Höije Nuuter, Estland

"Die Kugel in diesem Bild war ursprünglich eine Weihnachtsdekoration. Ich konnte in den Geschäften keine rein mattweiße Kugel finden, also habe ich stattdessen eine gemalt, dann eine Reihe von Bildern in einem Steinbruch aufgenommen und in Photoshop eine Komposition daraus gemacht."